Preocupación en Valledupar por altibajos del caudal del río Guatapurí

“El 22 de marzo entra la primavera/ le entra alegría a la tierra/ yo adoraré a mi canto”, este estribillo de la canción ´La Primavera´ del fallecido compositor vallenato, Leandro Díaz, cobra vida estos días en Valledupar.



Se debe al comportamiento cíclico que viene presentando el río Guatapurí, principal afluente de la capital del Cesar.

“Son fenómenos naturales que año tras año incide de manera directa en esta cuenca hidrográfica, sin embargo, no se presentan problemas de abastecimiento para la comunidad que es la prioridad”, afirma Libardo Lascarro, coordinador de Pomca y ordenamiento territorial de Corpocesar.



El Guatapurí desciende sobre un lecho rocoso desde la laguna Curiba, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, a una altitud de 4.400 metros sobre el nivel del mar hasta su desembocadura en el río Cesar.



Tiene una longitud aproximada de 85 kilómetros, sus aguas frías y cristalinas, discurren por toda la parte oriental; desde el norte hasta el sur de Valledupar.



Actualmente, sobre este emblemático afluente, se evidencia un camino de piedras, que refleja los repuntes del caudal, lo que, para algunos ciudadanos, significa que la corriente se está disminuyendo.

“Lo que está ocurriendo es lo normal en época de estiaje. Existe un fenómeno global de variabilidad climática que implica cambios en las corrientes de todos los ríos del departamento, seco a comienzos de año y muy caudaloso al final del mismo”, explicó Ariel Ibarra, coordinador de concesión hídrica de Corpocesar.



De acuerdo con la medición realizada el 26 de febrero de este año por Corpocesar, el caudal del río registró 4.657 litros por segundo, frente a los 3.136 del 18 de marzo de 2020 y de los 6.099 del 30 de enero de 2019.



Uno de los factores que incide es la utilización del torrente para el riego de cultivos y mantenimiento de las fincas cercanas, localizadas en el norte de la ciudad.



En este sentido, la entidad destacó que no puede cerrar las concesiones, porque éstas garantizan la seguridad alimentaria de la región y también suministran el agua para los animales. En caso de no hacerlo, generaría un problema mayúsculo de salubridad y economía para la región.

Algunos desechos contaminan el cuerpo de agua. Foto: Luis Maestre

“En verano siempre se restringe este uso a través de una resolución por parte de la corporación, donde se les advierte a los cultivadores que a partir de diciembre hasta la fecha actual no vuelvan a sembrar por el comportamiento histórico de las corrientes hídricas del Cesar”, recalcó el funcionario.



A esta circunstancia, se suma el uso de motobombas por parte de personas inescrupulosas que se llevan el agua en carrotanques hacia otras poblaciones del Cesar, La Guajira y Magdalena, en medio de la impotencia de las autoridades locales.



“El caudal base de reparto es 11.260 litros por segundo, el concesionado legalmente es de 7.800. Todo depende de la oferta y demanda del agua, ya que la ciudad ha venido creciendo. Lo grave es que algunos acuden a la ilegalidad”, dijo Lascarro.

Residuos sólidos

El líder ambientalista, Luis Maestre, destacó que un estudio sobre el impacto de los residuos sólidos que afectan al río Guatapurí, realizado por La Universidad Popular del Cesar, indica que la cuenca está siendo sobreexplotada en un 600 por ciento.



“Las principales causas son la falta de baterías sanitarias y los residuos sólidos abandonados por los bañistas aguas arriba del puente Hurtado y el balneario El Rincón. Hay tres bocatomas de Acequias, aguas abajo una bocatoma de la fábrica DPA, disminuyendo en casi un 50 por ciento el caudal del río”, explicó el líder.



La deforestación, movimiento de masas e invasión de la ronda hídrica son otros de los factores que impactan negativamente en las aguas domésticas del afluente.



La afectación más importante va desde los sectores Zapato en Mano, Paraíso, Pescaíto, La Macarena, Nueve de Marzo hasta la desembocadura del canal de aguas lluvias de la calle 44. En dicho tramo de la margen derecha se Presenta.

“Los habitantes de estos sectores no recogen la basura y esto impacta negativamente en la calidad y cantidad del recurso hídrico”, dijo el coordinador de Pomca.



El llamado de la autoridad ambiental es al uso eficiente del recurso hídrico para que el preciado líquido no se desperdicie.



“Tenemos varios programas de recuperación y regulación del río a través de diferentes campañas de monitoreo y seguimiento en diferentes épocas del año, para que el caudal no se vea afectado”, recalcó el funcionario.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

