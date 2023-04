La brutal golpiza contra una menor de edad tiene alarmada a la comunidad de Valledupar.



El incidente se registró en el Colegio Rafael Valle Meza, del barrio Primero de Mayo de la capital del Cesar.



La afectada, de 15 años de edad, cursa noveno grado en esta institución, y recibió múltiples golpes en la cara, alrededor de un ojo y en la nariz, durante un duro enfrentamiento con otra compañera del colegio, mientras ambas se encontraban en horario de recreo.

Sobre el lamentable suceso hay dos versiones: la primera, de ella, indica que, al parecer, la víctima había citado anteriormente a la agresora al parque Don Carmelo de esta ciudad para aclarar un asunto personal. Ante la negativa, decidió abordarla al interior de la institución.



“La denuncia aún no se ha formalizado en mi oficina. Lo que se conoce es que, supuestamente, las estudiantes, desde hace algunos días, sostienen una discusión por un novio. La menor herida citó a la agresora en un parque y esta se negó. Cuando se encontraron en el colegio, la afectada incitó la pelea”, comentó Iván Bolaño, Secretario de Educación de Valledupar.

Betina García, madre de la menor herida, pide a las autoridades competentes investigar a fondo el caso de violencia, que involucra a las dos estudiantes. Argumenta que en el colegio reposan cámaras de seguridad, las cuales deben ser analizadas para esclarecer el lamentable episodio y establecer responsabilidades.

De acuerdo con el relato de su hija, fue la agresora quien incitó el conflicto. Alega que inicialmente se acercó a ella para aclarar el tema. Luego regresó con otras compañeras del colegio, que la golpearon en repetidas ocasiones.



“Es cierto que mi hija la citó en el parque, pero para aclarar la situación, no para irse a los golpes. Cuando mi hija estaba en el colegio, llegó la agresora y habló con ella. Luego regresó con otras compañeras que la animaron para que golpeara a mi hija. Ella intentó defenderse, pero llegaron otras niñas y la atacaron, incluso cuando estaba el piso”, comenta la madre de la menor.



La menor herida fue remitida a un centro hospitalario de Valledupar, donde fue dada de alta a las pocas horas. Por su parte, la agresora se encuentra en custodia con la Policía de Infancia y Adolescencia, a la espera de una conciliación entre las partes afectadas.

“Aunque no tiene fracturas está hinchada. La rectora del colegio aún no se ha puesto en contacto conmigo. Esto no debe permitirse en el colegio, sea cual sea las circunstancias que lo rodean. Deberían estar pendientes de los estudiantes”, recalcó García.



En Valledupar se han registrado otros casos similares que involucran a los colegios Francisco Molina, Consuelo Araujo Noguera y Alfonso Araújo Cotes.



“Son problemas externos que tienen los estudiantes a nivel personal y terminan llevándolos al interior de las instituciones. El único que ha pasado a problemas mayores es el Colegio Valle Meza con este caso. Hemos activado ruta especializada para brindar el acompañamiento que se requiere frente a esta situación”, recalcó el

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

