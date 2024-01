Indignación en Valledupar por alza desmedida en tarifas de energía con Afinia

Los habitantes de Valledupar expresaron su malestar por el incremento desproporcionado de las tarifas de energía eléctrica que presta la empresa Afinia en esta zona del país.



Los excesivos cobros se evidencian en las comunas de la capital del Cesar. Los usuarios no entienden por qué el recibo llega más caro si el consumo del kilovatio es el mismo de cada mes.



Una de las afectadas es Yanitza Fontalvo, residente del barrio Los Cortijos de Valledupar, que venía pagando $600.000 mensuales en el recibo de luz. Este mes la factura llegó por $1.047.902.

recibo de luz. Foto: Archivo particular

Es un costo demasiado elevado. Cada mes seguimos las recomendaciones dadas por la empresa Afinia para ahorrar luz, pero no se ve reflejado en estos recibos FACEBOOK

“El recibo ya venía costoso el año pasado, cuyo equivalente estaba en $600 mil pesos. Ahora llegó con un incremento exagerado de $447.902, teniendo en cuenta que solo uso ventiladores. No están asfixiando. No sé cómo voy a pagar este consumo”, resaltó Fontalvo.



Otra de las voces que se suman a este reclamo es el de Jaime Antonio Gómez Bolívar, residente en el barrio Villalba, cuyo recibo de luz llega por $1.200.000.

Con Afinia, la inversión a realizar en 10 años suma $ 10 billones, cifra que se deberá remunerar con las tarifas a los usuarios. Foto: Afinia

Asegura que pese al ahorro de energía que realiza no se ve reflejado en este recibo.

“Es un costo demasiado elevado. Cada mes seguimos las recomendaciones dadas por la empresa Afinia para ahorrar luz, pero no se ve reflejado en estos recibos”, recalcó el usuario.



Al rechazo de esta situación, hay otros costos que se suman a la facturación de este recibo: seguro ‘Protege tu mundo y Hogar’, que vienen cobrando $31.000 en cada recibo, sin autorización previa.



“Se llamó a varios teléfonos que entregó Afinia para reclamar e hicimos una carta exigiendo que dieran de baja a este seguro y devolvieran el importe, del cual hemos facturado tres meses. Es decir, hemos pagado $93.000 por este seguro del cual no hemos autorizado absolutamente nada”, recalcó el usuario.

Aumento tarifario aumenta progresivamente,

hoy costo unitario está en $1.065

Los vallenatos exigen una solución pronta y efectiva a este problema, que afecta su economía y su calidad de vida.



Asimismo, piden que la Superintendencia de Servicios Públicos se pronuncie frente a las recurrentes quejas que se vienen presentando de esta sección del Caribe colombiano.



Frente a las quejas presentadas, Jorge Rivero, Gerente de la empresa Afinia en Valledupar, explicó que el incremento obedece al consumo de energía eléctrica durante el mes de diciembre por parte del usuario.



Otro factor, obedece al aumento del costo tarifario que ha venido aumentando progresivamente. Actualmente el costo unitario está en $1.065.



“Sin embargo, ahondaré más en el tema, revisaré estos temas puntuales para ver si puede haber una anomalía en el medidor”, recalcó Rivero.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar