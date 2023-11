Valledupar: hombre rapó la cabeza, afeitó las cejas y golpeó a su compañera sentimental

Un hombre le rapó la cabeza y afeitó las cejas a su compañera sentimental. También la golpeó e intimidó con arma cortopunzante.



El lamentable episodio de violencia intrafamiliar se registró en el barrio La Nevada de Valledupar, cuando la víctima, Andrea Carolina Jiménez Arrieta, de 23 años de edad, se encontraba durmiendo en su habitación.

De acuerdo con el relato de la víctima, el presunto agresor, José Gregorio Oquendo Pérez, de 35 años, la despertó bruscamente en horas de la madrugada y le recriminó sobre una supuesta relación sentimental con uno de sus hermanos.



En medio del reclamo, la golpeó con la cacha de un puñal, luego le cortó la espesa cabellera con el arma cortopunzante y una tijera pequeña.



Ante el estado de indefensión, la joven empezó a llorar. El hombre la amedrentó y le advirtió que no gritara.



“Dijo que había grabado un video donde yo me estaba besando con su hermano. Le pedí que me respetara, que se dejara de esos malos pensamientos, que yo solo estaba con él. Me insultó con malas palabras, en ese momento, me agredió con el puñal por la cabeza. Me trasquiló el cabello y me rapó las cejas”, comentó la mujer.

En medio del reclamo, el hombre la golpeó con la cacha de un puñal. Foto: Archivo particular

Situaciones conflictivas durante cuatro años

La pareja mantenía una relación de cuatro años y residían con su hija en la casa de la madre del agresor.



Según la joven, durante la convivencia con su pareja se han presentado situaciones conflictivas, pero nunca al nivel de esta brutal agresión.



Andrea Carolina vive una tragedia e instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía seccional Cesar y solicitó a las autoridades capturar al presunto agresor para que sea judicializado.



“El temor que tengo es que me dijo que, si denunciaba el caso, le podría hacer daño a mi familia que vive en Casacará, corregimiento de Agustín Codazzi. Según lo que me comentaron personas cercanas a él, en este momento se encuentra interno en un centro de rehabilitación”, recalcó la joven.



Cabe destacar que en lo que va de este año, la Policía ha reportado 1.100 casos de violencia intrafamiliar y 246 denuncias por delitos sexuales.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar