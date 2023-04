Residentes de un conjunto residencial al sur de Valledupar fueron testigos de un ataque contra un policía que acudió hasta el barrio Villa Haydith para atender el llamado de un ciudadano que solicitó presencia de las autoridades en el lugar.



Se dice que los uniformados habrían llegado hasta ese lugar de la ciudad por una alerta de violencia intrafamiliar en una de las casas del conjunto residencial.

No obstante, cuando los policías ingresaron a la vivienda, uno de ellos fue atacado por el supuesto agresor, quien tenía en sus manos un pico de una botella cortado y produjo algunas lesiones en la parta superior del cuerpo del uniformado.



De inmediato, el funcionario fue trasladado a la clínica Simón Bolívar de Valledupar, en donde recibió algunas curaciones. El personal médico de esa entidad determinó que las heridas no eran de gravedad.



Simultáneamente, uniformados de la policía siguieron en la búsqueda del sujeto que había causado las heridas y que había huido del lugar de los hechos.



No obstante, fue capturado minutos después según informó la Policía de Valledupar: “Fue agredido con arma cortopunzante por el sujeto que se encontraba en alto estado de exaltación y pretendía lesionar a su pareja sentimental, luego del hecho se dio a la huida. Posteriormente se logra la ubicación del agresor, quien al verse asediado por la reacción policial decide entregarse”.



Por ahora, el agresor permanecerá bajo custodia de la Fiscalía, en donde se iniciará un proceso por los delitos de violencia contra servidor público.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

