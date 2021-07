Universitaria exige reducción de su calificación final en Valledupar

Un episodio inusual se presentó en la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar, que dejó claro la honestidad de una alumna.



La protagonista de esta historia es Ingrid Yisell Camargo Niño, quien le dijo a un profesor de expresión oral y escrita por haber recibido una calificación mayor en su tercer parcial, cuando realmente su resultado académico estaba por debajo de la nota asignada.

“El tercer corte de mi calificación era de 3,8; sin embargo, al revisar los datos en línea, me di cuenta el profesor me puso un 5. Es decir, había una gran diferencia en el resultado. Le llamé para que corrigiera el error antes de que cerrara el portal. Esa nota podría ser de otra estudiante”, comentó la estudiante de primer semestre de Contaduría.



Lo que desconocía Camargo Niño era que la calificación obedecía a una exoneración por parte del docente, tras evaluar los resultados de las pruebas y su rendimiento académico.



“La exoneración no es una norma en la universidad, es una situación a criterio del docente, que decide que el estudiante se debe a esa categoría. Ella no sabía que la calificación se debía a este motivo”, explicó Aquilino Cotes Zuleta, profesor de la UPC.



Cotes Zuleta es comunicador social-periodista, lleva 20 años ejerciendo como docente de este centro universitario y asegura que es el primer caso que se reporta en el departamento de pedagogía de la UPC.

“Es la primera vez que una estudiante me reclama porque me equivoqué en la nota y le puse un resultado mayor. Por lo general, los estudiantes cuando ocurre esta situación a su favor, se quedan callados”, recalcó el profesor.



Para el docente, la actitud de la joven es una muestra de los valores académicos y de principios de honestidad que se le imprimen al estudiantado, que, además, favorecen el ambiente universitario.



“Aquí influye la formación y fortalecimiento de estos principios y valores, más que del conocimiento. Estamos creando una cultura de responsabilidad más allá del saber”, sostiene el docente.



Ingrid Camargo Niño tiene 17 años y se destaca entre los 166 alumnos que vienen recibiendo la clase de expresión oral y escrita.

Para ella, el reconocimiento de su profesor tiene una connotación significativa, ya que la educación es la fuente de los valores en que se aprenden las grandes virtudes y expresa su principio de honestidad en cada situación.



“Los alumnos se reconocen por su comportamiento, cumplir con todas sus obligaciones, hablar siempre con la verdad creo que debe hacer parte de nuestros principios idóneos”, recalcó Camargo.



Agregó que, a partir de este episodio, quiere trasmitir estos valores en la comunidad estudiantil, reforzando su compromiso profesional de manera ética frente a su responsabilidad ante la sociedad.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

