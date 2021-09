Valledupar destina recursos económicos para desarrollar el arte

Son 430 millones de pesos los que serán destinados para reactivar el arte y la cultura de Valledupar.



Los recursos se distribuirán a través de una convocatoria que cobija proyectos de distintos frentes: Artes plásticas (15), Artes visuales y cine (6), Artesanías (12); Literatura (6), Artes escénicas individuales (9) Artes escénicas colectivos (15).



“El aporte es directamente de la Alcaldía a través de la Oficina de cultura, priorizando proyectos para generación de ingresos de gestores que vienen trabajando en este sector y a su vez se vieron afectados por la coyuntura de la actual pandemia”, detalló Mello Castro, alcalde de Valledupar.

En la categoría de Artes Plásticas, se asignará una bolsa de 200 millones de pesos para dos esculturas que serán instaladas próximamente en distintas zonas del municipio.



“Pueden ser figurativas como ‘La Silla de Diomedes Díaz’ o abstractas como ‘Mi Pedazo de Acordeón’. El material debe ser resistente, pueden usar cobre, fibra de vidrio, resina epóxica, que resista la inclemencia del tiempo”, destacó Carlos Liñan Pitre, jefe de la Oficina de Cultura.



Estos recursos se suman a los 1.299 millones de pesos que fueron entregados por la administración municipal en la primera y segunda convocatoria, en las cuales se beneficiaron 315 personas.



“Estos dineros se entregaron por convocatorias: 189 millones de pesos repartidos entre colectivos e individuales, con recursos de ley de espectáculos públicos. También se destinaron 300 millones de pesos de recursos propios y estampilla pro cultura, donde se beneficiaron 126 ganadores”, recalcó el funcionario.

Parámetros de la convocatoria

En la convocatoria no podrán participar los ganadores del año anterior, ya que se busca garantizar el apoyo a los artistas que no han recibido estímulos.



Tampoco podrán acceder a estos recursos, miembros del Consejo Municipal de Cultura, ya que, según la Alcaldía, hay un conflicto de intereses, puesto que las convocatorias son socializadas a través de este grupo.

Reacciones del sector



Esta decisión, generó diversas reacciones en algunos sectores culturales, como Walter Arland, artista plástico integral de talla internacional, quien se siente excluido a la hora de participar, ya que resultó ganador con siete millones de pesos a través de convocatorias anteriores de muralismo.



“Para eso, en el festival vallenato no participarían acordeoneros que han ganado otras veces. No se puede destinar un fondo que es para reactivar la economía del sector cultural para comprar unas esculturas inexistentes. Se debe premiar el proyecto escultórico en una maqueta, y dar premios más equitativos con las otras manifestaciones artísticas”, recalcó Arland.



Una posición en la que no coincide Jhon Peñaloza, uno de los escultores más recocidos del país, quien considera que los recursos deben ajustarse al presupuesto.



“Pienso que la posición que tienen es contradictoria, porque antes pedían equidad participativa. Ahora pueden acceder a estos recursos personas que nunca se han beneficiado en este proceso, es motivante a pesar de que no sean muchos los recursos que se ganan. Se valora el trabajo de la gente de aquí”, precisó.

