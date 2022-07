Los líderes de derechos humanos y dignatarios del Partido Comunes del Cesar, Sifrefy Culman Vargas y Delia Villegas Acuña, denuncian amenazas en su contra a través de grafitis.



Los mensajes intimidatorios hacen referencia al frente Francisco José Morelos Peñate de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los cuales fueron pintados en las fachadas exteriores de su vivienda ubicada en la urbanización Hernando Marín Lacouture, de Valledupar.

“Muerte partidos comunes líderes. Fuera la hora se les llegó, frente Francisco José Morelos Peñate de las AGC”, dicen los mensajes.



De acuerdo con el reporte entregado por los afectados, el episodio se registró cuando ellos se encontraban en Cartagena en un evento organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



“Estábamos entregando un informe que nos había pedido la JEP, cuando un amigo nos comentó que habían pintado las paredes de nuestra vivienda con varios mensajes amenazantes, lo cuales habrían sido escritos por personas desconocidas”, relató Sifrefy Culman Vargas.



Los defensores temen que estas amenazas tengan un terrible desenlace, ya que en ocasiones anteriores han denunciado serias advertencias por parte de grupos al margen de la ley.



“Es preocupante, porque tendríamos que abandonar el lugar donde vivimos desde hace varios años. Nosotros no somos adinerados, vivimos de lo que trabajamos. Es duro tener que buscar refugio en otra parte”, sostienen los defensores.

Los afectados se acercaron a las autoridades

Sifrefy Culman Vargas aseguró que las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades correspondientes, pero hasta la presente no presentan avances, toda vez que se repite la situación.



“En las marchas de protesta que se realizaron hace algunos meses, unos señores que dijeron ser de las AGC nos amenazaron en presencia del escolta. Afirmaron que nos iban a matar por andar de revolucionarios y guerrilleros. Denunciamos esto ante la Fiscalía y no ha pasado nada. En otra ocasión estábamos en el apartamento cuando llegó un hombre alto, engafado, con buzo negro, también dijo ser de este grupo y nos dijo que éramos objetivos militares, que nos daban 72 horas, la orden era asesinarnos”, comentó Culman.



Destacó, además, que en este momento tienen esquema de seguridad proporcionado por parte del partido Comunes, sin embargo, solicitan mayores garantías y medidas de protección por parte del Estado.



“Pido al director de la Unidad Nacional de Protección medidas extremas de seguridad. Si algo nos pasa, ellos son los responsables. Tienen conocimiento de la situación, pero hasta ahora no han dado la prioridad con el esquema de seguridad a pesar de que hemos denunciado cerca de 60 amenazas”, subrayó.



Miembros de Fundevisur

Sifrefy Culman Vargas y Delia Villegas Acuña también hacen parte de la Fundación Integral de Víctimas y Restitución de Tierras (Fundevisur), realizan actividades en defensa de los derechos humanos y se sienten estigmatizados en su labor social.



La Defensoría del Pueblo anunció que el caso se dio a conocer al Comité Intersectorial Para la Respuesta Rápida a las Alerta Tempranas (Ciprat), ya que hay otros líderes del Cesar afrontando situaciones similares.



“Guillermo Pérez, otro líder social, coordinador de la mesa de derechos humanos del Cesar, tuvo que irse de esta zona por amenazas. Estando en Bogotá recibió una paliza en un Transmilenio y le dijeron que no volviera al departamento”, dijo una fuente de la Defensoría.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

