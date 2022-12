Los cantos de los juglares de la música vallenata viajan en las letras melódicas que cobran fuerza durante diciembre. Son versos que evocan la alegría, salpican la nostalgia, aires rítmicos que, año tras año, fluyen desde la conexión emocional de los oyentes.



(Lea también: Atracan a 'influencers' argentinos que iban a promocionar turismo en Valledupar)



En este exigente popurrí folclórico, figuran canciones viejas y nuevas, entre ellas ‘Bendito Diciembre’, del reconocido compositor guajiro, Rafael Manjarrez, que describe la mezcla de sentimientos, recuerdos de la infancia, al ‘Niño Dios’ y los ‘Reyes Magos’, como símbolos de alegría.

“Bendito diciembre, lleno de guayabo, lleno de recuerdos. Cuantas caras tienes, si eres solitario en cada momento”, dice la canción. “En una de esas ocasiones tomé contacto con la nostalgia al llegar a mi pueblo y no contar con algunos amigos. Tomé la guitarra y me surgieron estos versos para expresar los sentimientos agridulces de este momento”, detalla Manjarrez.



En esta faceta decembrina también sobresalen clásicos como el inolvidable ‘Mensaje de Navidad’, de Rosendo Romero, grabada por Diomedes Díaz.



“Unos dicen que buena las navidades es la época más linda de los años, pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de año nuevo y aguinaldo. Que tristeza y que tristeza y soledad, para aquel que pasa lejos el año nuevo”, dice uno de los estribillos, compuesta en 1980, cuando Rosendo residía en Barranquilla.

La historia de Mensaje de Navidad

La compuse como respuesta al éxito logrado por Diomedes Díaz, tras interpretar ‘Fantasía’, otra de mis canciones FACEBOOK

TWITTER

“La compuse como respuesta al éxito logrado por Diomedes Díaz, tras interpretar ‘Fantasía’, otra de mis canciones. Entonces quise enviar un ‘Mensaje de Navidad’, porque en ese entonces no existía en el mundo vallenato. Significa la cumbre de mi arte porque fue escrita en honor al nacimiento del hombre más grande que ha pisado la tierra”, asegura Romero.



El registro también quedó plasmado en ‘El Aguinaldo’, de Rafael Díaz, hermano de ‘El Cacique de La Junta’. “Navidad, que alegre Navidad. Hoy te traigo de aguinaldo, algo de mi corazón, este paseo vallenato negra, que es lo puro de mi amor”, relata la canción.



(Además: Alfredo Gutiérrez, eterno ídolo vallenato, develó su escultura en Valledupar)



“Es una canción donde hago referencia que el mejor aguinaldo que podía hacerle a esa persona querida era la pureza de mi amor”, comentó Díaz.



En este catálogo se destacan: ‘Ay hombe juepa jé’, de Orangel ‘El Pangue’ Maestre, y ‘Lindo diciembre, de Miguel Herrera, entre otro repertorio, que desde hace décadas marcan la memoria musical de temporada.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más noticias:

- Video: árbol de Navidad más grande de Colombia se rinde ante Messi y Argentina

- Video: conductor denuncia que agente le pidió $ 450 mil para no inmovilizarlo

- Video: habitantes de Tasajera saquearon un camión cargado de pollos que se volcó