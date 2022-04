Una veintena de niños que esperaban ver este domingo una función especial de la película Sonic 2 se quedaron 'con los crespos hechos' en las afueras de una sala de cine, en un centro comercial de Valledupar.



(Lea también: Estudiante de colegio de Valledupar conocerá la Nasa)



Al parecer, los menores habrían sido invitados a una función gratuita para celebrar el Día de los Niños.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el volante que circuló por las redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales

La convocatoria circuló a través de 15.000 volantes que fueron distribuidos por una empresa denominada Recreaciones Vimor.



“Te invitamos a festejar el Día del Niño, a ver la mejor película hablada en español Sonic2. Válido para entrar 2 niños gratis. Obligatorio entrar con un adulto que pagará su boleta”, reza el volante firmado por Recreaciones Vimor.



La indignación de los padres de familia y los pequeños fue mayúscula, ya que, al llegar al punto de encuentro, encontraron las puertas cerradas de la sala de cine.



Con el pasar de las horas, los asistentes exigieron explicaciones sobre este lamentable episodio.



¿Estafa? ¿Con qué finalidad engañar a los niños? ¿Quién regula este tipo de situaciones? son las preguntas que se formulan los afectados.



(Le puede interesar: En video: los estragos de las lluvias en el Cesar)

La respuesta del centro comercial

Aclaramos que no hay participación alguna, ni como patrocinador, ni como apoyo del mismo FACEBOOK

TWITTER

Frente a esta supuesta estafa, las directivas del Centro Comercial Unicentro informaron a través de un comunicado que el establecimiento no es el responsable por los desórdenes presentado en las salas de cine.



“Aclaramos que no hay participación alguna, ni como patrocinador, ni como apoyo del mismo. No tenemos relación comercial con la empresa organizadora Recreaciones Vimor y jamás recibimos llamado ni solicitud para vinculación en tal evento”, aseguró el Centro Comercial Unicentro.



Argumenta, además, que la empresa Recreaciones Vimor actuó por su cuenta y no midió las consecuencias al momento de publicitar dicho evento.



“Por ende, el centro comercial responsabiliza a esta empresa recreativa de todo lo ocasionado este domingo. Ya estamos en averiguaciones con la empresa de cine para que nos aclare el fallo en la organización de esta actividad. En esa ocasión, acusamos a Recreaciones Vimor por usar el buen nombre de la empresa sin haber notificado el evento programado”, recalcó la directiva de Unicentro.



Hasta el momento, se desconoce si la empresa Recreaciones Vimor haya emitido alguna comunicación al respecto.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más contenidos de Colombia:

- El impactante reflejo para salvar la vida de una joven en Barranquilla

- Cultivo de cacao y ganadería sostenible en Cesar, apuesta de reincorporados

- Alcalde de Natagaima fue judicializado por presunta corrupción