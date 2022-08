La ilusión de un grupo de exponentes del folclor vallenato que pretendía representar la cultura de este género musical en Providence, Rhode Island (Estados Unidos), terminó en una aterradora ‘leyenda’, ya que, según ellos, fueron víctimas de un engaño.



De acuerdo con los denunciantes, las falsas presentaciones musicales fueron convocadas de forma selectiva por la Corporación Tu Voz es Música INC., basado en el perfil de cada uno de ellos.

En este sentido, debían desarrollar un proyecto que venía liderando la academia, la cual se inició desde Colombia, con asignaciones de tareas de acuerdo a las destrezas y talentos de los exponentes.



Entre los músicos se encuentran el rey vallenato 2005, Juan José Granados, José del Carmen ‘Tito’ Castilla (excajero de Diomedes Díaz), Giovani Caraballo (corista), Virgilio Barrera (guacharaquero), Daniel de la Hoz (pianista-productor musical), Carlos Orozco (cantante y productor musical), Yoiler Vanegas (baterista), Eliécer Jiménez (folclorista, poeta, cultor musical) y Leonardo Salcedo (guitarrista y rey vallenato de canción inédita 2018).



Los afectados aseguran que, desde que llegaron a Providence, la directora de la academia, Janeth ‘La Negra’ Caicedo, les impide relacionarse con personas diferentes al grupo, argumentando que corren riesgo.



“Nos ubicaron en una residencia en East Providencie, donde fuimos privados de salir, aduciendo que es peligroso. Que de pasar algo se activan las pólizas de seguro de la compañía. Tampoco podemos recibir visitas”, relató Carlos Orozco.

Los músicos salieron de Valledupar el pasado 22 de mayo de este año y llegaron a Providence al día siguiente, con la promesa, según ellos, de recibir un salario básico mensual de 1.500 dólares. Supuestamente tenían agendados espectáculos organizados y programados, pero hasta ahora nada de lo prometido se ha ejecutado.



“La directora de la academia, Yaneth Caicedo, nos amenaza. Dice tener la autoridad de quitarnos el pasaporte. Dijo que su abogado podía arrancar la hoja de la visa si quería”, afirma Daniel de la Hoz.



Recalcan que la situación es insostenible, porque Caicedo los amedranta con reportarlos negativo en migración si hablan mal del proyecto. De esta manera, "no podremos ingresar más al país".



“Ya inició con darle salida a Eliécer Jiménez, el cual se marchó porque no aguantaba más humillaciones. Solo recibió de viáticos de vuelta la suma de 15 dólares y 80 mil pesos colombianos”, alegan los denunciantes.



De igual manera, manifiestan que otros miembros del grupo como Juan José Granados, Virgilio Barrera y José del Carmen Castilla también fueron enviados a Colombia sin motivo alguno.



“La directora justificó que habían sido irresponsables, lo cual no es cierto, porque siempre cumplieron con lo requerido”, sostienen.



Estos hechos fueron denunciados ante el Consulado de Colombia en Boston, quienes los asesoraron con los abogados de migración para estudiar el caso.

La academia se defiende

Janeth ‘La Negra’ Caicedo, fundadora y directora de la Corporación Tu Voz es Música INC, explicó que su entidad viene liderando desde hace siete años proyectos de formación artística integral en los Estados Unidos, para impulsar el arte y el folclor, a través de eventos culturales y educación musical.



“Es una academia seria, responsable. Buscamos fortalecer el folclor vallenato más allá de los festivales y de eventos de discotecas. Es un plan estructurado, con agendas programadas”, detalló Caicedo.



Con relación a las denuncias formuladas por los exponentes del folclor, Caicedo precisó que los eventos y programas de formación, para los cuales se contrató a los músicos en general, hacen parte del proyecto Grand Tour Vallenato.



“Los tiquetes fueron gestionados con el Ministerio de Cultura. Los gastos de visado cultural, P3 de privilegio folclórico y de todos los recursos económicos que genera el proyecto, los hizo la compañía”, recalcó la fundadora.



En igual sentido, detalló que desde la llegada de los músicos no se han realizado espectáculos. Hasta ahora solo se han desarrollado presentaciones promocionales: El Cafetal, The Colors Fest y Eas Water Dawn Town.

“Son presentaciones previas para los espectáculos que teníamos programados, de lo cual se le pagó a nivel general del grupo 2.094 dólares por los tres eventos. El contrato que se les hizo fue de 1.500 dólares, un estimativo para que migración conociera que se iba a cobrar por los shows musicales”, subrayó.



Además, destacó que, durante la estancia de los músicos, la compañía también asumió los gastos que demandan su estadía: residencia, alimentación, medicamentos.



“Hemos invertido en lo que va de su llegada 3.500 dólares por alquiler de la vivienda, amoblamiento. A esto le sumamos 247 dólares en tarjetas de llamadas a sus familiares, más gastos de medicamentos, porque uno de ellos se enfermó. Como no tienen cuenta internacional, se les giró a sus familiares un total de 4.500 dólares (grupo total). Tengo todos los archivos y anexos”, resaltó.



Defendió el buen nombre de su compañía y afirmó que en ningún momento se les ha impedido salir a los artistas, bajo ningún tipo de amenazas.



“Ellos son personas adultas. Solo hemos hecho recomendaciones, porque llegaron a este país bajo nuestra responsabilidad. Precisamente el visado se caduca hoy lunes. Quisimos resaltar su buen talento y nos afectaron de esta manera”, precisó Caicedo.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

