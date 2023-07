Armando Martínez Rosales, docente mexicano que hace parte del programa de sociología en la Universidad Nacional Popular del Cesar (UPC), con sede en Valledupar, denunció que viene siendo blanco de amenazas contra su vida.



El mensaje intimidatorio lo recibió a través de un operador telefónico internacional asociado a la aplicación WhatsApp, rubricado presuntamente por el Clan del Golfo.



¿Líder de las actividades revolucionarias en la UPC?

“A partir de este momento te damos 40 días para que soluciones tus actividades en Valledupar y salgas del país. No queremos tener problemas, pero si persiste en quedare en el territorio nacional, nos veremos en la penosa necesidad de sacarte del mismo y no de la mejor manera”, reza el mensaje enviado.



En este mismo sentido, lo asocian como líder de las actividades revolucionarias en la UPC, especialmente, de los recientes actos de protestas que realizaron un grupo de encapuchados en este lugar.



“A tus compañeros y a ti los vamos a meter en una bolsa, ni sus familias los van a identificar”, indica otro texto de la amenaza.



El sociólogo Armando Martínez Rosales tiene una maestría en Desarrollo Rural.



Como profesor e investigador, está vinculado desde hace siete años y medio a la UPC, lugar en el que se ha destacado por su rigor académico y su compromiso por articular la enseñanza de las dinámicas sociales y territoriales del Cesar y la región Caribe.



Sus cátedras tienen perspectivas teóricas críticas que interpelan, con sólidos argumentos, las ortodoxias del maestro académico.



Como investigador, participó en la construcción del Proyecto de Política Pública y de Equidad de Género para el Cesar.



De igual manera, hizo parte del proyecto ‘La Piragua’, financiado por el Sistema General de Regalías, en convenio con la Universidad de Magdalena.



“Quiero seguir desempeñándome como docente de la UPC. No tengo nada que ver con los actos que me acusan. Los acercamientos con la comunidad educativa han sido a través de asambleas abiertas, donde se han tratado temas estructurales referentes a salarios atrasados, calidad académica, infraestructura de la universidad”, recalcó el docente.

Otras intimidaciones en la institución

Las amenazas se dan en el marco de otras intimidaciones que se han presentado al interior del alma máter. Es el caso de la docente Nadia Umaña, investigadora del mismo programa de sociología de la UPC.



“Ella fue amenazada hace tres meses, tuvo que salir del país a raíz de esta situación. Esto es supremamente grave porque la UPC es sujeta de reparación colectiva, en ese sentido es revictimizar a la población universitaria”, enfatizó Martínez Rosales.



El sociólogo resaltó, además, que las intimidaciones se suman a otras que se han presentado en las universidades de la región Caribe, donde han sido amenazados con patrones similares, los docentes: Luis Fernando Trejos Rosero de la Universidad del Norte, Alejandro Blanco Zúñiga de la Universidad del Atlántico, Lerber Dimas Vásquez y Norma Vera Salazar de la Universidad del Magdalena.

Frente a este panorama de inseguridad, la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar solicitó a las autoridades académicas y administrativas de la UPC brindar el apoyo y respaldo institucional al profesor Armando Martínez Rosales para que pueda continuar con su actividad docente e investigativa en esa Alma Mater.



“Las autoridades deben realizar cada una de las acciones y diligencias a las que haya lugar, dirigidas a salvaguardar la vida e integridad personal del profesor amenazado, así como a brindar las garantías necesarias para que pueda seguir con sus labores académicas habituales”, detallaron miembros de esta corporación.



Por su parte, Rober Romero Ramírez, rector de la UPC, también rechazó las amenazas del docente. Destacó además que se activó la ruta correspondiente para estos casos.



“Está vinculado con nosotros como docente ocasional. Es un acto deplorable y lo rechazamos rotundamente. Hemos pedido a las a autoridades que se adelanten las investigaciones para esclarecer estas intimidaciones, al igual que le brinden todas las garantías para la integridad del docente”, puntualizó Romero.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar