La temperatura en Valledupar alcanzó un máximo histórico esta semana: 38 grados centígrados.



La sensación térmica supera ampliamente los registros de años anteriores (2020, 2021 y 2022), cuya media fue de 25, 26, 27 y 28 grados, durante este mismo periodo.



Elvira Rosa Martínez, una adulta mayor que reside en el conjunto cerrado Balcones de Santa Helena, al norte de esta localidad, sostiene que el calor da poco descanso.

Incremento en el recibo de la luz

Para ella, esta temporada se torna agobiante, toda vez, que, a sus 70 años de edad, los cambios extremos de temperatura representan un riesgo para su salud. Sufre de espasmos musculares e irritación en la piel.



“¡Es desesperante! Por la noche debo usar cuatro ventiladores. Aun así, uso un pulverizador con agua para humectar la piel. En ocasiones extremas, he llegado a humedecer una toalla y pasarla por mi cuerpo para bajar la temperatura”, comenta la afectada por el calor.



La ola de calor trae consigo otra preocupación para la comunidad vallenata: El incremento en el recibo de la luz. El clima no da tregua, el abanico y el aire acondicionado son los mejores aliados para combatir los altos niveles de temperatura.

Piden que el Gobierno subvencione costos del recibo de la luz

En este contexto, se contempla la posibilidad de recoger firmas en la comunidad para que el Gobierno Nacional subvencione los costos del recibo de la luz, ya que el uso de este tipo de electrodomésticos es una necesidad imperiosa, no un lujo en esta región.



“A mí me llega el recibo por 280 mil pesos, usando tres abanicos, que tal que usara un aire acondicionado. Estamos organizando varios colectivos para recoger firmas, luego extender la propuesta en toda la costa Atlántica, porque estos electrodomésticos, es una necesidad imperiosa para sobrellevar esta ola de calor. Este ritmo de extremo nos afecta la salud”, recalcó Martínez.



En este sentido, la secretaría de salud recomendó evitar estancias prolongadas en espacios abiertos desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.; tomar abundante agua para mantenerse hidratado; aplicarse bloqueador solar y usar ropa y sombreros de color claro, para no padecer un golpe de calor.



Las personas con más riesgo son niños, mujeres embarazadas y mayores de 65 años.

Durante esta temporada, es importante estar alerta para no llegar a una insolación.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar