Sucre cerca del ciento por ciento de ocupación en UCI por covid-19

Primero colapsó el Hospital de San Marcos en la subregión del San Jorge, ahora la situación la presenta la clínica La Concepción en Sincelejo y se acercan peligrosamente a esta emergencia el Hospital Universitario y las clínicas Salud Social y Santa María.



“En el Hospital de San Marcos les ha tocado trasladar a pacientes a otros centros asistenciales de primer nivel para acondicionarlos y recibir atenciones de especialistas”, dijeron voceros de la Secretaría de Salud Departamental.



Indicaron que otros pacientes son trasladados hasta Sincelejo para una mejor atención.



En Sincelejo, la clínica La Concepción, a través de un comunicado firmado por su director, el médico Guillermo Ruíz, dijo que coparon todas las camas en UCI para pacientes con covid-19.



La Concepción se ha convertido en receptora de pacientes de municipios cercanos, como Corozal, Sampués, San Juan de Betulia, Sincé y otros de Sucre, además de San Jacinto, San Juan y El Carmen de Bolívar, unido a otros, como de Chinú y Sahagún en Córdoba.

Indicaron las autoridades de Salud en el Departamento que esta clínica es una de las más avanzadas en tecnología en Sucre, por lo que las EPS trasladan un alto número de pacientes a este centro de salud.



En el Hospital Universitario de Sincelejo, referente en atenciones para la Costa Caribe, el médico Pedro Chávez Bueno, subdirector científico, indicó que la ocupación de camas UCI para enfermos con covid-19 llegó al 95 por ciento.



“En estos momentos el Hospital Universitario cuenta con 35 unidades en cuidados intensivos, las cuales están ocupadas en un 95 por ciento. La urgencia que se organizó para el proceso de expansión para la pandemia, que cuenta con 12 camas, la tenemos a un 100 por ciento de ocupación”, afirmó.



El alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez lanza voz de alerta por la ocupación de las camas en UCI, solicitando al Ministerio de Salud la aplicación de medidas más drásticas. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Falta de oxígeno

El médico Pedro Chávez denunció la falta de oxígeno en el centro asistencial, indicando que la existencia que tienen no dará abasto para la atención y darles todo el tratamiento efectivo a los pacientes con covid.



Acotó que esta es una problemática que se está registrando en toda Colombia y que no era exclusiva del Hospital Universitario.



Se suma a la emergencia la clínica Santa María, donde su gerente María Otilia Hernández manifestó, que habían superado el 70 por ciento de ocupación de camas UCI para enfermos con covid-19.



El alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez fue el primero en lanzar la voz de alerta por la ocupación de las camas en UCI, solicitando al Ministerio de Salud la aplicación de medidas más drásticas para la prevención de la enfermedad en la ciudad, pero hasta el momento no han sido aprobadas.



Por lo pronto se iniciará la intervención en seis barrios con el mayor número de contagios por covid-19, al igual que al mercado local.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

