Sincelejo alcanzó el 70 por ciento de vacunación covid-19

Sincelejo superó el 70 por ciento de vacunación contra el covid-19 por lo menos en su primera dosis de aplicación.

​

La meta impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social para alcanzar la meta del 70 por ciento era el 30 de noviembre, sin embargo, ante el incremento de las jornadas en diferentes sectores se logró la cifra, indicaron los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal.



Menores de edad son llevados por sus padres

para la aplicación de la vacuna

Explicaron que en su momento el viceministro de salud, Alexander Moscoso, se sorprendió por las bajas estadísticas de vacunación en Sincelejo, cuando se estaba cerca a los meses de fin de año, por lo que presionó para aumentar el número de vacunados.



“Fue así como de la mano con las EPS y la Secretaría Departamental se pusieron en marcha nuevas estrategias de vacunación, lo que sirvió rápidamente para llegar al objetivo trazado”, dijo Dordy Bejarano, director de Promoción y Prevención.



Dijo además, que sirvió también la gran cantidad de menores de edad quienes son llevados por sus padres para la aplicación de la vacuna, que en un número superior a los 17.000 disparó las cifras.

Un impulso que ha tenido la vacunación en las más recientes tres semanas donde la presencia en los puestos ha sido masiva. Foto: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg

Presencia en los puestos ha sido masiva



“El Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud en particular determinaron como meta del 70 por ciento de primeras dosis aplicadas para poder realizar las actividades sociales, económicas con un aforo del 75 por ciento, o del 100 por ciento con la presentación del carnet”, dijo.



El funcionario y la administración municipal en general mostraron su satisfacción por el logro y el impulso que ha tenido la vacunación en las más recientes tres semanas donde la presencia en los puestos ha sido masiva.



“Seguimos trabajando e impulsando estas jornadas, porque el objetivo es llegar al 100 por ciento de la vacuna aplicada en todos los grupos de la población”, señaló.

Vía libre a las actividades



Han manifestado las autoridades en la región, que las cifras de Sincelejo, unidas a cinco municipios más de Sucre que lograron también la meta del 70 por ciento y la forma como se comportan las jornadas de vacunación, permiten darle vía libre a los eventos de reactivación económica.



Sin embargo indican, que se mantienen todos los protocolos de bioseguridad y la exigencia del carnet de vacunación en todos los locales de comercio.



Desde ya se anuncia además la realización en firme de las festividades del 20 de Enero, incluidas además las corralejas.



En Sincelejo después de 10 años se anuncian desde el próximo 16 de enero de 2022 el regreso de estas celebraciones, en un mano a mano de ganaderos de Sucre y Córdoba.

Han expresado funcionarios de la administración municipal, que estas fiestas de toros marcará una reactivación de la economía en muchos sectores, en especial en la parte del turismo.

El dengue

De otra parte, la oficina de enfermedades producidas por vectores de la Secretaría de Salud de Sucre informó, que a 32 llegaron los casos de personas enfermas con dengue grave, la mayoría de ellos menores de edad.



“En Sincelejo se han detectado 12 casos, San Onofre con 7, Corozal con 5, Majagual y Sucre (Sucre), con 4 cada uno”, informó Manolo Olivares, director de la oficina.



Indica, que hace falta concientización en las comunidades para no mantener aguas estancadas, o por lo menos para tenerlas con la prevención necesaria para que no sigan saliendo casos de dengue.



Explicó, que se buscarán que se haga el saneamiento básico respectivo y no recurrir a la fumigación por el daño que le hace al medio ambiente.

Sincelejo

