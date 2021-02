Malestar por designación de Diazgranados para entrega de vacunas

A un día de que lleguen las vacunas contra el covid-19 a Magdalena, los reclamos y el inconformismo se mantienen por parte de los gobernantes de este departamento, que han denunciado desigualdad y politización en el plan nacional de vacunación.



La nueva molestia de la alcaldesa, Virna Johnson y el gobernador, Carlos Caicedo, obedece ahora a la designación del viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Diaz- Granados para que en representación del Gobierno Nacional traslade y entregue las vacunas a la capital de Magdalena.

Diazgranados quien fue alcalde de Santa Marta en el periodo 2008- 2011, ha sido un contradictor político permanente del movimiento caicedista que gobierna la ciudad y el departamento de Magdalena.



Su encargo causó indignación entre los mandatarios locales, al considerarlo como una humillación de la Presidencia de la República con la población.

“Gobierno nos dejó solos en pandemia, nos quitó el hospital cuando empezaba la emergencia. Han puesto obstáculos en beneficio de intereses de clanes mafiosos. Hoy manda a un Diazgranados a hacer un circo con la vacuna para acabar de humillar al Magdalena con sus payasadas”, indicó Caicedo.



Para el mandatario departamental, por encima de las diferencias políticas que sostenga con el viceministro de Relaciones Políticas, es una ofensa que quien represente al Gobierno Nacional en el departamento en este procedimiento tan trascendental para la vida de las personas sea un exgobernante de la región que junto a otros grupos políticos tradicionales ha causado detrimentos a la capital de Magdalena.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta. Foto: Prensa Gobernación del Magdalena

“El Gobierno Duque decide hacerle homenaje a la familia Diazgranados, que junto a los cotes desfalcaron por años la salud en el departamento. Hoy los envía con la vacuna a hacer un show político en el Magdalena en una afrenta más al pueblo digno que sacó a esas familias del poder”, sostuvo el Gobernador.



De la misma forma, la alcaldesa Virna Johnson calificó como una ofensa contra los samarios la designación de Juan Pablo Diaz-Granados a quien señaló de “dejar el sistema de salud en crisis y al Distrito en quiebra”.



“Esta persona no puede liderar entrega de vacunas en la ciudad ¡Merecemos respeto!”, anotó Johnson.



Caicedo que anteriormente se quejó por la reducción en el número de dosis asignada a Magdalena, aseguró que la fecha de la llegada de las primeras 930 dosis a Santa Marta se adelantó para este viernes 19 de febrero, gracias a su posición de rechazo contra la Nación por restarle importancia a este departamento.



“Nos habían dejado de últimos en número y envío de vacunas según criterios técnicos mientras sus aliados aplaudían tal injusticia. ¡No lo aceptamos! Ahora, sin “criterio técnico”, nos anuncian en PMU nacional que nos movieron a los primeros lugares. ¡Valió la pena no callarnos!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



El viceministro del Interior, Juan Pablo Diaz- Granados a través de su cuenta de Twitter sin dirigirse a ningún destinatario en específico dijo que “el plan no tiene colores, ideologías, exclusiones o vanidades. La vacunación masiva y la reactivación segura han de ser el gran propósito nacional. Los invito a sumar, no a restar”.



En el departamento de Magdalena existe una alta expectativa con el inicio este viernes del plan de vacunación, que -a menos que se delegue a un representante del Departamento- pondrá cara a cara a Diazgranados y Caicedo para la fotografía del recibimiento del primer paquete de dosis que serán suministradas a parte del personal de primera línea de salud de Magdalena.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv