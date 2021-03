‘Pachita’ Mangonez, de 110 años, recibió la vacuna anticovid en Sucre

Francisca Mangonez Martínez, de 110 años de edad, ‘Pachita’, como todos la conocen en Sucre, Sucre, en la sub región de la Mojana, se convirtió en una de las mujeres más longevas en Colombia, a los mejor la de mayor edad, en recibir la vacuna contra el covid-19.



Ahí en Sucre, Sucre, la misma tierra del realismo mágico de Gabriel García Márquez, de ese lugar que llaman el verdadero Macondo, donde se inspiró en su obra, Crónica de una Muerte Anunciada.



Precisamente ‘Pachita’ recuerda aquella noche cuando le dieron muerte a Cayetano Gentile, o Santiago Nassar en la novela, ya que vivía en una de las casas llamadas ‘Las Torres Gemelas’, ubicada al lado del lugar donde sucedieron los hechos en la vida real.

‘Lo mataron, lo mataron’, escuchó aquella noche y salió al balcón a mirar lo que sucedía con Cayetano Gentile. En Sucre, Sucre conoció a Gabriel García Márquez cuando llegó vivió en esa región.



Cuando su nieto Manuel Salvador Muníve se enteró de que habían llegado las vacunas contra el covid-19 a Sucre, no dudó en hacer la solicitud para su abuela fuera incluida en el proceso de vacunación.



De inmediato las autoridades dieron el sí y aquello se convirtió en un acontecimiento. Bajo todos los protocolos de bioseguridad la fueron a recoger a su casa, la llevaron hasta el hospital local y ahí, muy tranquila y sin parpadear, recibió la dosis de la vacuna para evitar ser contagiada contra el covid-19.



Cuenta Manuel Salvador Muníve, que hasta el momento no ha tenido ninguna reacción adversa. ‘No le ha dado dolor de cabeza, no le duele el brazo, no le ha dado fiebre y por el contrario se ha mostrado tranquila’, dice.



‘Pachita’ Mangonez nació el cinco de julio de 1910, aunque en la cédula dice el cuatro, en Majagual, ahí cerquita de Sucre, otro de los pueblos encantados de la Mojana. Vivió en Magangué, hasta que llegó a Sucre, donde se casó, tuvo una sola hija, Carlota, quien vive y en este municipio se quedó hasta nuestros días.



Sobre la alimentación dice, que le encantaba tomar leche al pie de la vaca en su natal Majagual, del resto no llevó nunca alguna dieta especial, eso sí, nunca tomó licor y no trasnochaba.



‘Le encantaba fumar tabaco y lo hacía con la candela hacia adentro, hasta que le dijeron que era malo para la garganta y no volvió a fumar’, explica su nieto.



Narra Manuel Salvador Muníve, que a su abuela ‘Pachita’ le gusta que la consientan, que le digan cosas hermosas, no le gusta bañarse. ‘Hay ocasiones en que demora hasta un mes sin bañarse, pero mi mamá la limpia sagradamente con pañitos húmedos y le fascina que le apliquen polvos con olores agradables’, dice.



De un tiempo a esta parte Francisca Mangones comenzó a sufrir de una artrosis y ahora permanece en una silla de ruedas.



El equipo médico. Foto: archivo particular

Cuando se le pregunta por qué ha demorado tanto tiempo en vida dice, que las personas de orejas grandes tienen ese don. Ellas las tiene.



Nunca sacó la cédula de ciudadanía, sólo hasta hace un tiempo cuando la incluyeron en el subsidio de los adultos mayores que entrega el gobierno. La cédula se la entregaron con los números actuales, pero conserva su partida de nacimiento y de bautismo.



‘Pachita’ ora diariamente, hace el rosario, le gusta ver mucha televisión y se conserva aún lúcida, a pesar de su edad.



Su familia espera que pueda vivir varios años más, ahora con la aplicación que le hicieron de la vacuna contra el covid-19.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

