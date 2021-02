En La Guajira, Duque vigila primera vacuna e inaugura obras viales

Este viernes inicia el plan de vacunación contra el covid-19 en La Guajira. Aquí, el Gobierno aplicará 800 biológicos en su etapa inicial.



La primera vacuna se aplicará a una enfermera jefe del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, en la ciudad de Riohacha.



Se trata de la enfermera Mery Camargo Arredondo, asignada al área de cirugía del hospital, con 34 años de servicio, 31 de ellos en el hospital.



Camargo, quien está a punto de pensionarse, aseguró que “con esta vacuna sé que me voy a proteger, voy proteger a mi familia y a todos los pacientes que llegan a la entidad”.



(En contexto: Una enfermera, la primera en vacunarse contra el covid-19 en el Cesar)

Así mismo indicó que confía en los científicos que fabricaron un producto garantizado: “Soy una luz de esperanza para todos mis compañeros, quiero ser la luz para ellos, para que vean que no hay que tener temor en vacunarnos, si no lo hacemos no vamos a desaparecer el virus”, añadió.



Sobre el número de personal de salud a vacunar, la secretaria de Salud departamental, Ángela Torres, indicó que "hasta el momento nuestra base de datos a corte del 12 de febrero reporta 2.743 profesionales de la salud, correspondiente a la primera línea de atención que serán vacunados en esta primera fase, de los cuales 450 se encuentran adscritos al servicio de UCI”.



(En contexto: En Sincelejo comenzó este miércoles un nuevo capítulo contra el covid)



De acuerdo con lo establecido por el ministerio de Salud, en la capital guajira se estarán colocando 450 biológicos de la farmacéutica Pfizer.



Los biológicos llegaron este jueves a Riohacha, por lo que las autoridades del departamento han dispuesto de todo un esquema de seguridad para su transporte y custodia.



Así mismo, se estará realizando un simulacro de vacunación para evaluar la capacidad de respuesta de los actores del sector salud.



Duque supervisará inició de vacunación en La Guajira.



(Además: Se han aplicado 7.854 vacunas en Colombia; hay 4.824 contagios nuevos)

Inauguración corredor vial Mayapo – Manaure

Durante su visita a La Guajira, el presidente Duque pondrá en marcha el corredor vial Mayapo – Manaure. Una vía que se venía construyendo desde enero de 2016 y cuyo último tramo culminó en septiembre de 2020, los cuales no se habían podido entregar por la pandemia.



En esta obra la Nación invirtió unos 62 mil millones de pesos, en la pavimentación de 33 kilómetros de vía, que incluye 83 obras hidráulicas como alcantarillas y vox coulvert y más de 18 kilómetros cuadrado de empedrado en obras de protección de terraplén.



“Creo que es fundamental, lo que antes era un recorrido en trocha de una hora y cuarenta minutos pues va a tener una reducción significativa en tiempo de recorrido en 60 minutos, no solo para los habitantes de la zona y turistas, sino también para los productos de sal hasta sus centros de consumo”, indicó a EL TIEMPO la ministra de Transporte Ángela María Orozco Gómez.



(Lo invitamos a leer: Bandas: entre fusiles y cantos sobre Satanás)

En esta obra la Nación invirtió unos 62 mil millones de pesos, en la pavimentación de 33 kilómetros de vía Foto: Min. Transporte

La ministra señaló además que el presidente estará haciendo anuncios relacionados con la estrategia de reactivación económica denominada Compromiso Por Colombia en la que se invertirán 50 mil millones de pesos para intervenir 34 kilómetros de los 133 del corredor vial Cuestecitas – La Paz, que beneficiará a los municipios del sur de La Guajira y los 100 kilómetros de la vía Uribia – Puerto Bolívar – Cabo de la Vela – Puerto Estrella.



El presidente también estará en la comunidad indígena wayuu de Whindpeshi, en zona rural de Maicao, en donde inaugurará una pila pública de agua del programa Guajira Azul, la cual fue financiada por Enel Green Power, que desarrolla un proyecto eólico en la zona, a través de la figura de obras por impuesto, y que permitirá el acceso a agua potable a más de 3 mil personas de 26 comunidades aledañas.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

El Salado: 21 años de promesas incumplidas

'Suele apegarse rápido a las personas': madre de soldado liberado

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha