Este viernes se aplicará la primera vacuna en Riohacha

Este viernes inicia el plan de vacunación contra el covid-19 en La Guajira. Aquí, el Gobierno aplicará 800 biológicos en su etapa inicial.



La primera vacuna se aplicará a una enfermera jefe del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, en la ciudad de Riohacha.



Se trata de la enfermera Mery Camargo Arredondo, asignada al área de cirugía del hospital, con 34 años de servicio, 31 de ellos en el hospital.



Camargo, quien está a punto de pensionarse, aseguró que “con esta vacuna sé que me voy a proteger, voy proteger a mi familia y a todos los pacientes que llegan a la entidad”.



Así mismo indicó que confía en los científicos que fabricaron un producto garantizado “soy una luz de esperanza para todos mis compañeros, quiero ser la luz para ellos, para que vean que no hay que tener temor en vacunarnos, si no lo hacemos no vamos a desaparecer el virus”, añadió.



Sobre el número de personal de salud a vacunar, la secretaria de Salud departamental, Ángela Torres, indicó que "hasta el momento nuestra base de datos a corte del 12 de febrero reporta 2.743 profesionales de la salud, correspondiente a la primera línea de atención que serán vacunados en esta primera fase, de los cuales 450 se encuentran adscritos al servicio de UCI”.



De acuerdo con lo establecido por el ministerio de Salud, en la capital guajira se estarán colocando 450 biológicos de la farmacéutica Pfizer.



Los biológicos llegaron este jueves a Riohacha, por lo que las autoridades del departamento han dispuesto de todo un esquema de seguridad para su transporte y custodia.



Así mismo, se estará realizando un simulacro de vacunación para evaluar la capacidad de respuesta de los actores del sector salud.



Duque supervisará inició de vacunación en La Guajira.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha