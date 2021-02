Con seis inmunizados comenzó vacunación contra covid-19 en La Guajira

Con la inmunización de la enfermera Merys Camargo, de manos de la vacunadora Lenys María Causil, se inició bajo la supervisión del presidente Iván Duque el plan departamental de vacunación en La Guajira para prevenir la covid-19.

También fueron inmunizados el médico pediatra Abdulrahan Mustafa Dasuki; el médico general Enrique Mauricio Fonseca Pinzón; el camillero Jeferson Rafael Brito Magdaniel, una empleada de servicios generales de la Nueva EPS, Milvelis Mindiola; y la enfermera Laura Esther Lindo Ruiz.



“Hoy comienza un proceso en donde se está evaluando la capacidad logística, la cadena de frio, el personal técnico, la ruta de vacunación y nos complace ver esta iniciativa funcionar y queremos que en todas las regiones de Colombia cumplamos en este propósito”, sostuvo Duque el día viernes.



Vea: La crisis económica del hospital donde se aplicó primera vacuna covid



Los primeros vacunados se mostraron tranquilos y optimistas con el inicio de este proceso, en el que coinciden es una esperanza para el país y el mundo entero.



Camargo, de 63 años y 34 de ejercicio profesional aseguró que “esto no es de temer, en el día de hoy me siento más protegida para darle seguridad tanto a mi esposo, como a mis compañeros de trabajo y a la comunidad entera. Esto debe ser el fin de esta pandemia que nos ha traído tanto dolor a los colombianos”.



La segunda en ser vacunada fue la enfermera Laura Lindo, quien cuenta con más de 40 años de ejercicio profesional y se encuentra laborando en el hospital. “Le doy la fortaleza a todos los compañeros para que se vengan a vacunar porque esta es una oportunidad que Dios nos ha dado para vencer este virus y poder servirle a la comunidad”.



Por su parte, el medico Dasuki, quien aseguró no haber sentido dolor local tras la aplicación del biológico indicó que “la vacuna es vida, previene muchas enfermedades, así como las vacunas que están en el plan regular de vacunación en menores de cinco años, como la varicela, neumococo, tosferina, tétano, que si no existieran hoy la mortalidad infantil fuera mucho mayor”.



Lea: Muertes por covid-19 siguen golpeando en Barranquilla



Así mismo, invitó a la ciudadanía a dejar el miedo, “y que dejen de decir que les van a inyectar un chip. ¿cómo van a inyectar un chip a través de un líquido en el cuerpo? Sabemos que fue creada en una carrera maratónica en la que muchos científicos del mundo se reunieron para lograr tener esta vacuna efectiva”.



La encargada de aplicar estos biológicos fue la enfermera Lenys María Causil, quien aseguró sentirse muy feliz con el inicio de este proceso, ya que es una esperanza y un nuevo comienzo para todos.

Y que dejen de decir que les van a inyectar un chip. ¿cómo van a inyectar un chip a través de un líquido en el cuerpo FACEBOOK

TWITTER

Los grupos

Para la implementación del proceso de vacunación el hospital creó una ruta exclusiva para la vacunación contra la covid-19, con los lineamientos del ministerio de Salud.



Las primeras 450 vacunas que llegaron a La Guajira, les fueron asignadas a la ciudad de Riohacha y serán colocadas en un término de unos cinco días en el hospital Nuestra Señora de los Remedios.



Inicialmente, se realizará el agendamiento del personal que labora en las Unidades de Cuidado Intensivo, UCI, de las diferentes instituciones que prestan el servicio de salud en el Distrito.



De interés: El caso de grafitero colombiano asesinado en EE. UU. con una taser



“Se realiza el agendamiento por bloques de seis personas cada media hora teniendo en cuenta el tiempo de observación. Las seis personas deben estar presentes, debido a que una vez se abra el biológico tenemos 30 minutos para su aplicación”, sostuvo la gerente del hospital María Angélica Martínez Camacho.



La base de datos del personal de la salud que deberá ser agendado y priorizado, es realizada con los listados aportados por las instituciones de salud.

Lea también

Biblioteca de los escándalos en Santa Marta ya tiene fecha de entrega

Especiales: un puerto encallado en el miedo

Médicos salvaron la mano del hombre al que se la cortaron en Cali

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

La Guajira