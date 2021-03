Murió adulto mayor tres horas después de ser vacunado contra el covid

En Riohacha un adulto mayor falleció tres horas después de haberse vacunado contra el covid-19. El anciano fue parte de una jornada dirigida a mayores de 70 años, realizada en el corregimiento de Matitas y efectuada por el Hospital Nuestra Señora de los Remedios.

Se trata de Milciades Benítez González, de 79 años, natural de Antioquia y residente desde hace más de 30 años en Riohacha. Era administrador de una finca en cercanías a Matitas. El informe oficial asegura que murió de un infarto.



La gerente del hospital Mariangélica Martínez se pronunció indicando que “una vez estudiado el caso no tiene un hecho de causalidad la vacuna con lo que le ocurrió al señor. Lastimosamente tuvo un infarto fulminante, sin embargo, es importante que el médico legista que registró el proceso posterior a su muerte pueda aclarar el tema”.



Benítez fue atendido con todos los protocolos de seguridad en el puesto de salud de esa localidad, recibiendo atención especial luego de inoculado pasó por el proceso de observación durante 30 minutos, sin que se registrara alguna reacción.

“La vacuna no tuvo ninguna reacción. Se fue para su vivienda y tenemos entendido que tres horas después la persona presentó un inconveniente de salud que fue fulminante. No tuvo relación directamente”, recalcó la gerente del hospital.



Martínez, indicó además que “es bueno que la comunidad entienda que no existe la causalidad entre un caso con el otro y que realmente la vacuna es segura y lo estamos haciendo para salvar vidas”.



Sin embargo, espera un dictamen de Medicina Legal para que científicamente se pueda descartar cualquier caso de causalidad.



Hasta la fecha, en el hospital se han aplicado más de 2.500 biológicos, sin que se registre algún problema con la población inmunizada.



En la jornada de vacunación desarrollada en Matitas, se aplicó la primera dosis de 80 biológicos a personas mayores de 70 años, en la que participaron habitantes de los corregimientos de Comejenes, Tigreras, Anaime y Choles.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

