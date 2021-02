Así avanza la vacunación contra el covid-19 en el Cesar 

El Cesar comenzó a administrar las primeras vacunas contra el covid-19. La primera persona en recibir la dosis fue la enfermera Hovalniz Molina Suárez, quien animó a todos a “confiarse en Dios, llenarse de esperanza y romper las barreras del miedo” frente a este proceso.

“Ha existido terrorismo en torno a esta vacuna, por ello me preparé psicológicamente, solo experimenté un leve dolor, no he tenido efectos adversos. Estoy llena de esperanza”, subrayó este viernes, muy emocionada la trabajadora de la salud.



Molina es egresada de la Universidad Popular del Cesar, tiene 42 años y ejerce hace un par de décadas.



Actualmente hace parte de la primera línea de atención de la enfermedad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar.



“Hubo un proceso de selección, posteriormente me hicieron varias preguntas y luego me propusieron si quería ser la primera enfermera en vacunarse y acepté”, comentó.

Frente a la atención de pacientes con coronavirus, señala que su experiencia ha resultado muy fuerte. En medio de este capítulo ha visto sobrevivir a muchos, pero, también ha afrontado momentos difíciles con quienes han perdido la batalla con la enfermedad.



“La situación más impactante que me ha tocado vivir en esta pandemia es ver morir a dos hermanos. Fue un momento muy duro porque eran familia de un médico que trabaja conmigo. En la mañana le dije que había fallecido su tío y cuatro horas más tarde, murió su padre”, relató compungida.



La profesional de la salud está casada y es madre de dos hijos: Alvaro José de 18 años y Lina Raquel de 15, quienes se sienten orgullosos de su mamá.



“En esta profesión uno pasa mucho tiempo alejado de la familia, por ello, lo primero que hice después de vacunarme fue llamarlos y esperar el abrazo de todos en casa”, dijo emocionada.



De igual manera expresó que seguirá esforzándose en su trabajo para seguir salvando vidas, pero ahora, de una manera más segura.



“No hay que bajar la guardia, por eso muchos me han enviado bendiciones. Espero seguir cumpliendo con mi labor sin perder el lado humano de mi profesión”, aseguró.

Así va el proceso

El lote que de vacunas que llegó a la capital del Cesar el pasado jueves es de 1.050, de las cuales se aplicarán hoy 54 para el personal de primera línea que trabaja en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar.



En la próxima semana se espera el envío de nuevas dosis, las cuales serán distribuidas en dos IPS, entre ellas Clínica Alta Complejidad del Caribe por la red privada y el Hospital Rosario Pumarejo de López por la red pública.



Estas entidades que fueron escogidas según por tener el mayor número de camas UCI, la importancia regional que tienen en el territorio, además, porque cumplen con los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación para prestadores.



“En esta pandemia hemos tenido muchas dificultades y no ha sido fácil conseguir los elementos de bioseguridad, ahora la situación para adquirir estas vacunas ha sido muy compleja”, afirmó el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.

