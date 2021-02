La Guajira, lista para comenzar proceso de vacunación contra el covid

Todo se encuentra listo para que en La Guajira comience este viernes la vacunación contra la covid-19, con la llegada de las primeras 800 dosis, las cuales serán aplicadas a los trabajadores del sector salud y personal de apoyo de la primera línea de atención.

Riohacha será una de las primeras ciudades capitales de tener la oportunidad de comenzar con la vacunación, así lo confirmó el gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón, quien viajó a Bogotá como parte de la preparación del proceso. Tampoco se descarta que al departamento llegue en los próximos días el presidente Iván Duque.



Según las autoridades, el plan de vacunación en La Guajira se encuentra bien estructurado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y la estrategia a utilizar será la gradualidad de acuerdo a la priorización.



La meta es vacunar en la primera fase a 142.664 personas de las 540 mil previstas. La cifra se irá ajustando a medida que se avance en el proceso.



La Guajira cuenta con una red de frío de 43 puntos de vacunación y con 155 vacunadoras. Sin embargo, para esta primera fase se priorizaron 18 instituciones de salud en todo el departamento: 16 hospitales y dos IPS los cuales cuentan con servicio de urgencia.



Es importante señalar que el plan de vacunación cuenta con dos fases: la primera estará sujeta a las etapas 1, 2 y 3. Mientras que la segunda comprende las etapas 4 y 5. Sin embargo, estas fases tendrán momentos que estarán sujetos a la estrategia de gradualidad y priorización según el tipo de vacuna, territorio y población objeto como lo dicta el lineamiento.



Para cumplir con lo mencionado, la Secretaría de Salud departamental trabaja en una micro planificación, teniendo en cuenta el territorio y la población indígena wayúu, wiwa, kogui, arhuaca, que se encuentra dispersa y con barreras de acceso.



Para llegar a la población dispersa, en especial en la Alta Guajira y la Sierra Nevada, se viene gestionando el transporte de las vacunas a través de un helicóptero, lo que permitirá garantizar la cadena de frío.



“Se espera que para el 27 de febrero llegue al departamento otro número de vacunas, considerado un segundo momento para completar el personal de la primera línea; luego vendrá un tercer momento para las personas de la población de 80 años de edad". explicó la secretaria de Salud departamental, Ángela Torres.

Se espera que para el 27 de febrero llegue al departamento otro número de vacunas, considerado un segundo momento para completar el personal de la primera línea FACEBOOK

TWITTER

En Riohacha

La secretaria de Salud de Riohacha Viviana Flórez, confirmó que a la capital guajira llegarán 450 vacunas, las cuales serán aplicadas al personal de la salud que prestan sus servicios en las UCI, áreas de hospitalización y urgencias, a partir de este viernes 19 de febrero.



Desde este jueves se estará haciendo un simulacro de vacunación de manera articulada con la secretaría de Salud departamental, la fuerza pública, los organismos de socorro, las EPS e IPS vacunadoras de la ciudad, para evaluar la capacidad de respuesta.

Los ultracongeladores

Actualmente La Guajira cuenta con un Centro de Refrigeración de vacunas, a cargo de la Secretaría de Salud Departamental, el cual funciona con un control de temperatura de -2 a -8 grados que es lo que se requiere para ser entregado el biológico.



Por lo que inicialmente, el departamento dependerá del centro de distribución de vacunas en Barranquilla, en donde hay ultracongelación a -70 grados centígrados.



Para no depender de esta red de distribución el gobierno departamental gestionó ante Cerrejón la donación de dos ultracongeladores. Por lo que se espera que antes del viernes se instale y entre a funcionar el primero de ellos.



“Esto nos permitirá que no tengamos que depender de esos cinco días que nos dan para para hacer el despliegue, entrega, supervisión y custodia de estas vacunas hasta que se cumpla el barrido y aplicación de estas y no tengamos que depender de Barranquilla”, sostuvo Roys.

Los roles

En el mencionado proceso todos los actores sociales tienen responsabilidades, derechos y deberes. El ciudadano debe actualizar su información con su EPS; las IPS deben cargar a SISPRO el personal de primera línea; las secretarías de salud municipales tienen la responsabilidad de informar al usuario y verificar que las EPS e IPS de su jurisdicción estén cumpliendo.



Por su parte, la Secretaría de Salud de La Guajira, tendrá la función de planear y articular con todos los actores, como también verificar que los puntos de vacunación estén habilitados, que cumplan con todos los criterios y las especificaciones adecuadas.

Lea también

El caso de grafitero colombiano asesinado en EE. UU. con una taser

Agricultor prefirió destruir sus cultivos por bajos precios

Soldado liberado está triste porque se 'encariñó' con sus captores

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

La Guajira