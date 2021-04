Cartagena tiene un faltante de 17.062 dosis para vacunación covid

Cartagena espera la llegada de más dosis de vacunas de Sinovac para la aplicación de segundas dosis de este biológico a la población de 70 años y más.



Así lo informó El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).



“Tenemos un faltante de 17.062 dosis que estamos a la espera que desde el MinSalud nos sean asignadas para continuar con la programación y el agendamiento de todas las personas que están a la espera de las segundas dosis y así completar todos estos esquemas de vacunación”, informó Johana Bueno, directora del Dadis.



En la Ciudad Heroica, a corte de 21 de abril, se han aplicado 90.399 dosis de vacunas, de las cuales 51.269 (56.71 por ciento) corresponden a primeras y segundas dosis de Sinovac.



“En cuanto tengamos estas vacunas en Cartagena, le informaremos a las IPS vacunadoras para que programen a todos estos pacientes, inmediatamente serán distribuidas en los 56 puntos de vacunación de la ciudad para que sean aplicadas a toda esta población objeto”, agregó la directora del DADIS.



El DADIS envió oficio a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) vacunadoras de la ciudad, para que reporten la relación detallada entre las dosis recibidas y dosis aplicadas de Sinovac, desde el 17 de febrero que empezó la vacunación en la ciudad, hasta hoy.



“La espera de la llegada de estas dosis adicionales para completar esquemas de vacunación con segundas dosis, no es una situación de Cartagena sino del país. El desabastecimiento no es local sino general y estamos a la espera que el Ministerio de Salud y Protección Social anuncie la llegada de todas estas al país y una vez esto suceda empiece la distribución a los entes territoriales”, agrega la directora del Dadis.



Cartagena llegó al 76 por ciento de ocupación de camas UCI.



“Aunque el Ministerio no ha dado fecha exacta de la llegada al país de estas vacunas y de la respectiva distribución a cada ente territorial ha afirmado que garantizará esas segundas dosis para toda la población objeto”, agregó por su parte Ana Margarita Sánchez, coordinadora de vacunación Covid-19 del DADIS.

