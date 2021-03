Problemas con bases de datos retrasaron vacunación, dicen en Magdalena

Magdalena fue uno de los 13 entes territoriales que por no alcanzar el umbral mínimo de vacunación del 64,93 por ciento de avances en el proceso exigido por el Ministerio de Salud se quedó por fuera de la asignación de las nuevas dosis distribuidas esta semana.



La Secretaría de Salud Departamental informó que el retraso que presentó este departamento en el último corte oficial de avance que se hizo a fecha del 22 de marzo fue apenas del 0.5 por ciento.



Según el jefe de esta cartera, Julio Salas, la principal dificultad que ha tenido el plan de vacunación estuvo en el inicio del proceso debido a que las bases de datos que suministraron las EPS con la población priorizada tenían inconsistencias y estaban desactualizadas.



“Alrededor de 380 ancianos aparecían en las listas, pero no existían, a otros la dirección o número de contacto estaban incorrectos y eso nos impidió en un principio ubicarlos y definir la distribución”, indicó el funcionario.



Plan de choque

Frente a este inconveniente, se activó un plan de choque que consistió en buscar casa a casa a los adultos mayores y trasladarlos a los puntos de vacunación o llevarles el biológico hasta su población.



Sin embargo, esta labor también ha requerido un tiempo especial debido a que la mayoría de corregimientos y veredas están bastantes dispersas y las vías de acceso son difíciles de transitar.



“Muchas veces las brigadas tardan incluso todo un día llegando hasta a un grupo minoritario pero que es necesario asistir porque no tiene forma de desplazarse hasta la zona urbana”, detalló Salas.



A pesar de la dispersión geográfica en que se encuentran las más de 300 zonas rurales de las 29 cabeceras municipales de este ente territorial, la Secretaría de Salud Departamental aseguró que en menos de 48 horas se vienen distribuyendo los biológicos una vez son recibidos en el centro de acopio del departamento.



Julio Salas también dijo que en el Magdalena más de 500 ancianos han desistido de ponerse la vacuna contra el covid- 19.



En las zonas rurales los abuelos por miedo no están acudiendo a vacunarse. En este caso se viene haciendo un trabajo de sensibilización municipio por municipio para vencer esa barrera y estimular a que acudan a los puntos de vacunación.



La Secretaría de Salud detalló que el umbral mínimo que exigía el ministerio se superó con un día de diferencia y en la actualidad el avance es del 80 de vacunación en adultos mayores de 70 y 80 años con una aplicación de 14.584 dosis.



“La meta es que el domingo se hayan aplicado el 100 por ciento de las vacunas disponibles”, agregó.



Finalmente, sobre el criterio que tuvo el Ministerio de Salud para definir el umbral mínimo, Julio Salas dijo que no se pueden medir de la misma manera a todos los departamentos.



“Hay que establecer una pauta mínima y condiciones variables de acuerdo a las características del departamento. Lastimosamente nuestro país tiene muchas diferencias en infraestructura y accesibilidad geográfica y esto puede generar una desigualdad entre un departamento y otro”, aseveró.



Al haber superado ya el mínimo de dosis exigidas, el departamento de Magdalena queda a la espera de recibir en los próximos días un nuevo lote de biológicos para continuar inmunizando a la población de alto riesgo.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv

