Vacunación nocturna en Cartagena dejó 812 jóvenes con primera dosis 

La icónica Torre del Reloj Público, que todas la noches es escenario de fiesta y algarabía, el pasado fin de semana fue epicentro del proceso de vacunación con el covid- 19 en Cartagena.



En una atípica jornada nocturna (de 8.00 p.m a 1.00 a.m) fueron inmunizadas 812 personas con la primera dosis de Moderna.



“Gracias Cartagena por cumplir la cita con tu salud, gracias a todas las IPS por su ardua labor. De verdad que ha sido algo maravilloso, estamos muy felices por el deber cumplido”, dijo Ana Margarita Sánchez, coordinadora del Plan Nacional de Vacunación en Cartagena.



(Además: San Juan del Cesar, uno de los 25 ‘Pueblos que enamoran’ del país)

"¡Esto que pasó nos llena de mucha emoción! Vamos a seguir con estas jornadas hasta llegar a más población", dijo la directora del DADIS, Johana Bueno.



La funcionaria agradeció el compromiso que han tenido los cartageneros con el proceso de inmunización de la ciudad.





(También: Sucre y Córdoba se benefician conel pacto del Golfo de Morrosquillo)

Jóvenes de Cartagena dan ejemplo

“Esta jornada de vacunación del Distrito me ha parecido excelente porque así se accede a una población no vacunada de una manera más pronta, rápida y también efectiva”, dijo Alberto Torres, cartagenero vacunado en esta jornada.



La convocatoria estuvo dirigida a la población mayor de 25 años que aún no había podido vacunarse.



“Fue una jornada de vacunación bastante rápida a pesar de la cantidad de personas, agradezco a Dadis que organizó esto y nos permitió a los jóvenes acceder a esta fase de vacunación”, añadió David González, otro joven asistente.



En los próximos días, la entidad programará otras jornadas de vacunación que permitan que más ciudadanos puedan inocularse.



“Me encuentro conforme con la jornada de vacunación a pesar de que fue una fila extensa. Fue bueno tener esta oportunidad porque por mis ocupaciones laborales me era muy difícil asistir entre semana a los puntos de vacunación.” dijo Yuliza Suárez.



(También: La inversión al Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar)

Ocupación de camas UCI adulto en Cartagena es del 60%

A corte del primero de agosto, la ocupación de camas UCI adulto en toda la Red Hospitalaria de Cartagena está en 60 por ciento, así:



Positivos: 43 pacientes

Sospechosos: 5 pacientes

Otras patologías (No covid): 175 pacientes

Totales ocupadas: 223

Disponibles: 146



Total de camas, entre ocupadas y disponibles: 369



(Le puede interesar: Firman inicio de la fase 1 para la Protección Costera de Cartagena)

Cartagena

Más noticias en Colombia

Lo asesinaron por no comprar una rifa en Barranquilla

Así es el plan para solucionar la crisis migratoria en Necoclí