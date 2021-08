Nueve mil personas se vacunaron por una rifa en municipio de Sucre

La noticia se regó como pólvora en este municipio caribeño de Sucre.



La administración local entregó un bono para participar en una rifa de 500.000 pesos a quienes se apliquen la vacuna contra el covid-19.



La estrategia sirvió y los ciudadanos llegaron en masa a recibir la dosis.



La vacunación superó todas las expectativas alcanzando una cifra récord, con cerca de 9.000 personas que recibieron la dosis, hasta el punto de tener que buscar apresuradamente más bonos con los números de las rifas.



(Además: Se 'esfumaron' $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena)

Diana Paternina, la directora de Salud Pública de Toluviejo, y su equipo de trabajo como enlace covid habían estado preocupados por las cifras bajas de vacunación, a pesar de ser un municipio incluido dentro del plan piloto diferencial.



A partir de los 18 años de edad los toluviejanos podían recibir la dosis; sin embargo, ‘el torniquete’ no se movía.



“La estrategia se implementó en vista de que las personas estaban un poco incrédulas con relación a la vacuna, no creían en su efectividad y no querían acercarse a los puestos de vacunación”, dijo la funcionaria.



(También: Funcionarios de la alcaldía de Armenia denuncian supuesto ataque paranormal)

La estrategia se implementó en vista de que las personas estaban un poco incrédulas con relación a la vacuna, no creían en su efectividad y no querían acercarse a los puestos de vacunación. FACEBOOK

TWITTER

Precisó que fue así como se idearon entregar el bono con la rifa y de inmediato las cifras de personas vacunadas subieron como la espuma.



“Subió muchísimo, muchísimo. Una estrategia que dio mucho para hablar positivamente, aunque como todas las cosas también negativas, porque decían que la salud es responsabilidad de todos y no hay que esperar a que les den algo para conservarla”.



Dijo que para el equipo de trabajo era muy importante poner en marcha una táctica que sirviera para que la cobertura de vacunación subiera y se llegara pronto a la inmunidad de rebaño.



“Se entregaba una boleta con unos números a cada persona, se anotaban los nombres y la verdad que todo fue un éxito”, expresó.



(Lo invitamos a leer: Así es la campaña para promover la vacunación en los religiosos de Soledad)

Cerca de la inmunidad

Cuenta la jefa de Salud Pública de Toluviejo que el censo que manejan indica que en el municipio hay 13.000 personas que pueden recibir la vacuna contra el covid-19 y se les ha aplicado a cerca de 9.000.



“La primera meta que teníamos era vacunar a los adultos mayores y se cumplió al aplicarle el biológico a 696, en una cobertura del 100 por ciento y la cifra aumentó con las personas a partir de los 18 años por ser un municipio de vacunación integral”, expresó.



En Toluviejo se está muy cerca de conseguirse la inmunidad de rebaño y se convertiría en el primer municipio de Sucre en alcanzar esta cifra favorable.



No descartan las autoridades en implementar una nueva estrategia que les permita llegar dentro de pocos días a la inmunidad.



(Le puede interesar: Investigan muerte de joven por disparo en confrontaciones en Cauca)

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

En Maicao exigirán carné de vacunación contra el covid-19

Trágica muerte por covid de una pareja de pastores que no se había vacunado