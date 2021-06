Vacunación masiva de ciudadanos de 55 a 59 años en Neiva

Miles de ciudadanos de 55 a 59 años de edad asistieron durante este sábado, sin necesidad de agendamiento, a la aplicación de los biológicos contra la Covid-19 en el parque de la música Jorge Villamil Cordovez, en Neiva, Huila.

"Algunos me dicen que no me ponga la vacuna por el riesgo de enfermedades que padezco, pero si no lo hago va a ser peor porque me quedo desprotegido contra el virus", dijo un comerciante de 59 años que madrugó a este llamamiento de las autoridades de salud.



Las jornadas se han agilizado en diversos puntos toda vez que Neiva registra desde el inicio de la pandemia cerca de 40.000 contagios con 1.164 fallecidos y una ocupación de camas UCI del 84 por ciento.



El gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, José Antonio Muñoz Paz, señaló que quien tenga la edad entre 55 y 59 años es bien recibido sin cita para su primera o segunda dosis.



"También atendemos a las personas que tengan más edad (60, 70, 80 años) ya que estamos a libre demanda y, desde luego, quienes estén cumpliendo con la segunda dosis”, afirmó Muñoz Paz



Desde el 1 al 4 de junio esta entidad de salud ha inmunizado a más de 3.000 personas con el trabajo de 8 equipos vacunadores.



“El número de personas vacunadas ha incrementado notoriamente lo que muestra el entusiasmo ciudadano por acceder al biológico”, dijo el gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina y agregó que, tan solo en esta entidad del orden municipal, el promedio diario es cercano a las 1000 personas atendidas.



“En estos temas es fundamental la calidad, comodidad y agilidad, eso motiva y atrae más personas”, dijo el funcionario.



Las autoridades lanzaron un llamado al autocuidado toda vez que el departamento del Huila tiene 60.601 casos confirmados de Covid-19 de los cuales 56.652 se han recuperado para un total de 1.650 activos. Los fallecidos sumaron 2.083 en el departamento.



Tan solo en la última semana, entre el lunes 31 de mayo y el viernes 4 de junio, el departamento ha tenido 2019 contagios siendo Neiva, Pitalito, Garzón, Yaguará, Palermo, Teruel y Algeciras, los municipios que más aportan personas contagiadas.





FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA