Escándalo por posible colado que vacunaron en Yopal

Un escándalo se vive en Yopal por el posible caso de un colado que supuestamente no hacia parte de la primera lista de personas a vacunar por covid-19, que provocó el anuncio de la Secretaría de Salud de Casanare de iniciar una investigación.



El caso involucra al periodista y empresario de salud Óscar Medina, que divulgó a través de las redes sociales fotos en las que reveló que fue vacunado, lo que provocó la reacción de medios de comunicación locales.



(Además: Cayó a abismo del cañón del Chicamocha por salvar la vida de su pareja)

Incluso, la secretaría de Salud, Yenny Fernanda Díaz, anunció, en medios locales, el inició de una investigación por el caso y el Hospital Regional de Oriente (Horo) expidió un comunicado señalando que Medina “fue reportado -para ser vacunado- por la empresa contratista responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos del hospital”.



Y para el proceso de agendamiento y vacunación se atienden los listados de personas y con base en esa información se consulta en la plataforma ‘Mi Vacuna’ donde se valida la fase de priorización del usuario. Para este caso, el trabajador aparece en el portal como priorizado en fase I, motivo por el cual se procedió al agendamiento y a la aplicación del biológico.

También estoy directamente relacionado en la compra de elementos y repuestos que se requieren para su reparación FACEBOOK

TWITTER

(También le recomendamos: Registran otra muerte de turista en playa de Santa Marta)



En el mismo sentido se pronunció Medina, en dialogo con EL TIEMPO, al señalar que más allá del trabajo como columnista es el gerente de la IPS 360 Plus, que se encarga del mantenimiento de los equipos biomédicos en el Hospital Regional de la Orinoquía.



“Éticamente no tengo opinión sobre esta polémica porque estoy expuesto todos los días en el hospital, no estoy cometiendo una irregularidad porque yo no busqué que se me enlistara”, dijo Medina. Esa tarea la hizo el Ministerio de Salud del listado que le remitió el Horo, agregó.



Y seguramente me incluyeron en esa lista porque soy el gerente de la empresa y permanente llegan a la oficina-taller, que tenemos dentro del Hospital, todos los equipos biomédicos que mis empleados intervienen, para hacerle mantenimiento.



(Le puede interesar: Nuevo sismo se registró en Antioquia este martes)



Muchos de los equipos directamente están al servicio de pacientes con covid-19 como por ejemplo ventiladores mecánicos, monitores de signos vitales y bombas de infusión, dijo Medina.



“También estoy directamente relacionado en la compra de elementos y repuestos que se requieren para su reparación. Diariamente voy a la oficina de 360Plus que tenemos dentro del hospital”, añadió.



(En otras noticias: Video: susto en Medellín por incidente de cable aéreo)



Reiteró que no se ha saltado ninguna fila, ni utilizó influencias o algo similar. “La priorización de mi vacunación y la de mis empleados fue hecha por el Ministerio de Salud, organismo que a nivel nacional les pide a los hospitales y clínicas el listado de las personas que trabajan dentro de las instituciones”, reiteró. Y dichas instituciones envían esas listas.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVIENCIO

Otras noticias de Colombia

- ¿Busca trabajo? Estas son las vacantes en agencias de Naciones Unidas



- Más de 2.000 personas ganaron chance en Chocó gracias a un plátano



- Cierran colegio en Sincelejo por muerte de docente por Covid-19