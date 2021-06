Neiva ya aplicó más de 162.000 vacunas contra el covid-19

Neiva, Huila, se convirtió en una de las ciudades del sur del país que mejores resultados ha mostrado en el programa de vacunación ya que, de las 162.753 dosis recibidas contra el covid-19, ha logrado aplicar 131.481, lo que equivale al 80.79 por ciento de las vacunas entregadas al municipio por el Ministerio de Salud.



La ciudad está cerca de la meta, pues el objetivo es vacunar aproximadamente a 214.000 personas, dándoles cubrimiento a todas las fases y etapas.



Actualmente el programa está en la fase 2, etapa 4, que autoriza vacunar personas de 45 a 49 años priorizadas en la plataforma Mi Vacuna, pero eso no impide que la inmunización la puede recibir una persona mayor de 49 años que por alguna circunstancia no haya podido vacunarse.



Para aligerar el programa, la Alcaldía de Neiva hizo un llamado especial a las personas que tenían que vacunarse y no lo hicieron para que acudan a recibir el biológico. Esto le permite a la ciudad cerrar ciclos con autorización del Ministerio de Salud para inmunizar a grupos de población de menos edad.



“En estos momentos todas las etapas están abiertas, si nos llega una persona mayor de 50 años la tenemos que vacunar”, afirmó Georgina Rodríguez Flórez, secretaria de Salud encargada de Neiva.



Para dar cumplimiento al programa de ‘vacunación sin barreras’, las EPS aumentaron los equipos de trabajo con la instalación de puntos de atención como centros comerciales y lugares con afluencia de público, lo que facilita que las personas adquieran el biológico.



