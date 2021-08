Optimismo en el Eje Cafetero por avance en la vacunación

Luego de alcanzar más del 50 por ciento de la población con al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 en los tres departamentos del Eje Cafetero, la región espera acelerar el proceso para llegar a la inmunidad de rebaño.

En Caldas hay un municipio que pronto logrará la meta de la inmunidad, pues el 70 por ciento de su población apta para el proceso ya recibió, al menos, una dosis.

Se trata de Palestina, un municipio dedicado al turismo y al agro que tiene alrededor de 17.000 habitantes. Allí, el proceso de vacunación está a cargo del hospital Santa Sofía de Manizales, que opera el hospital de la cabecera y el del corregimiento de Arauca. En total han aplicado 15. 611 dosis.



“Ya logramos el 70 por ciento, vamos llegando al 80 por ciento de la población con segunda dosis y unidosis Estamos ahora ejecutando la fase cinco de los mayores de 16 años, nos faltan 400 dosis para dejar a esa población cubierta”, indicó el gerente del Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahita.



El funcionario explicó que ahora trabajan el lograr, cuanto antes, una inmunización del 90 por ciento, para así evitar que la variante delta afecte severamente a esta población. Este resultado se logró, según Piedrahita, yendo casi que puerta a puerta. “Con funcionarios de la Alcaldía íbamos a hacer pedagogía a cada vereda y en la puerta de la casa los convencíamos de la importancia de esto. Y ahí, de una vez, los vacunábamos. Los que pueden vacunarse y faltan es porque tienen creencias religiosas y aspectos culturales que se los impiden”, añadió el gerente.



En el resto del departamento se avanza conforme llegan los biológicos. En total, con corte al cinco de agosto, se habían aplicado 640.632 dosis.



Manizales, particularmente, requiere vacunar a 312.052 personas para alcanzar la inmunidad de rebaño. Al cierre de esta edición, 161.293 personas tenían ya esquemas completos o vacuna de una dosis, para un total de avance del 31,9 por ciento. 48.241 personas están a la espera de la segunda dosis.



En Quindío ha sido difícil determinar si un municipio ya vacunó a la mayor parte de su población, pues se podrían haber presentado casos de vacunados que residen en otros municipios, según explicó la jefe de vacunación de la Secretaría de Salud del Quindío, Adriana García.



Además, se estarían presentado irregularidades. Este medio recibió denuncias sobre habitantes del municipio de Caicedonia, Valle, quienes estarían recibiendo vacunas en el Quindío, pues el hospital de esa localidad está cerrado.



“La vacuna se le pone al que llega, si dicen que el municipio terminó de vacunar y resulta que la gente del municipio no quedó vacunada; allí tendríamos un problema por la falta de responsabilidad de la gente”, dijo García.



El número de vacunas entregadas por el Ministerio de Salud a cada municipio corresponde a su población según el Dane, pero si los turistas o población de departamentos vecinos se vacuna en un municipio que no es su residencia, esta población local perdería su oportunidad de obtener un biológico contra el covid-19.

El Ministerio de Salud ha entregado 460.909 vacunas de diferentes laboratorios para el Quindío, pero la Secretaría de Salud del departamento no puede establecer si este número de biológicos fue aplicado a la totalidad de la población quindiana por los casos descritos anteriormente. Y según el Ministerio se han aplicado 405.272 vacunas. “Afortunadamente en nuestra región tenemos población que se quiere vacunar”, agregó García.



En Risaralda, 12 de los 14 municipios tienen autorización de vacunación sin barreras, de ahí que ocurre la misma situación que en Quindío, donde no se puede establecer si toda la población corresponde a los residentes de este departamento. Hasta la fecha, se han aplicado 626.331 y se espera que los municipios más pequeños alcancen la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible.



REDACCIÓN

EJE CAFETERO