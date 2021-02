Estas han sido las polémicas de las primeras jornadas de vacunación

Con el inicio de la vacunación contra el covid-19 el martes pasado en Colombia, diferentes mandatarios criticaron el que llamaron 'un show político' en medio de las labores de inmunización.



El martes pasado, tras la llegada de un lote de 696 vacunas a Sucre, estas fueron recibidas por el gobernador Héctor Olimpo y llevadas al Hospital Universitario de Sincelejo. En redes sociales, un usuario publicó un video en el que se ve al gobernador cuando carga el lote de vacunas mientras entra al hospital; sin embargo, alguien lo hace regresar porque “faltó Andrés para la foto”.



(Además: Polémica por 'sesión de fotos' de gobernador de Sucre con las vacunas)

Al parecer, la persona que le llama la atención al gobernador se refería al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez.



Ante las críticas por preferir posar para una foto que llevar las vacunas a un lugar seguro, el gobernador dijo: “Ese día fuimos muy felices y es natural que se quieran hacer imágenes y comunicar que salga bien, que te quede bueno”.



(Lea también: Alcalde de Facatativá aplicó él mismo primera vacuna en ese municipio)



A su vez, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció que si bien la jornada de vacunación de ayer estaba prevista para las 10 a. m., hubo una sorpresiva modificación anunciada desde la Gobernación del Valle y fue corrida para las 2 p. m., pues, según se anunció a través de un canal de difusión de periodistas del Valle, se modificaba la agenda porque contarían con la presencia del ministro de Justicia, Wilson Ruiz.



“Las vacunas efectivamente tienen impacto capital para intervenir la pandemia del covid, pero no podemos bajar la guardia en medidas de bioseguridad y quiero que pase ya el excesivo show para dedicarnos a lo fundamental”, dijo Ospina.



(Le puede interesar: Alcalde de Cali lanza críticas por el que llama 'show' con vacunas)

Las vacunas efectivamente tienen impacto capital para intervenir la pandemia del covid, pero no podemos bajar la guardia en medidas de bioseguridad y quiero que pase ya el excesivo "Show" para dedicarnos a lo fdtal. Me gusta la idea de proceder con celeridad

A las 2 pm iniciamos — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) February 18, 2021

Por su parte, Bucaramanga fue una de las últimas ciudades que iniciaron la vacunación ayer. En la capital santandereana esperaron cumplir un protocolo sobre las 3 p. m. para dar inicio a la jornada. No obstante, el alcalde Juan Carlos Cárdenas indicó que todo estaba listo para iniciar desde las 6 a. m.



(Lea también: Alcalde de Bucaramanga arremetió contra vacunación en la ciudad)



“En este momento, la prioridad es arrancar el proceso de vacunación. Ya fue larga la espera. Bucaramanga estaba lista para empezar hoy (ayer) a las 6 a. m., pero debido al protocolo hay que esperar hasta las 3:30 p. m (...). No hay espera. Nos informan que tras llevar 26 horas en la ciudad, a las 3 estarán en el Hospital Local del Norte y a esa hora empezaremos el proceso. La prioridad es salvar vidas”, indicó el mandatario.



Finalmente, el alcalde calificó de ‘vacunación gota a gota’ el proceso de llegada de las dosis a las clínicas.



“Aunque tenemos capacidad para aplicar las 218 vacunas que llegan al Hospital Local del Norte en menos de un día, no será posible ya que se realizarán dos entregas: una hoy (ayer) y otra el sábado. Vacunación ‘gota a gota’”, dijo el mandatario.



En Magdalena, varios gobernantes han manifestado su inconformismo por lo que han denunciado una desigualdad y politización en las vacunas.



(En otras noticias: Malestar por designación de Díaz Granados para entrega de vacunas)



La nueva molestia de la alcaldesa, Virna Johnson, y el gobernador, Carlos Caicedo, obedece ahora a la designación del viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz-Granados, para que en representación del Gobierno Nacional traslade y entregue las vacunas en la ciudad.



Díaz-Granados, quien fue alcalde de Santa Marta entre 2008 y 2011, ha sido un contradictor político del movimiento caicedista que gobierna la ciudad y el Magdalena.



(También le recomendamos: 'Que ni se les ocurra a mis amigos pedirme dosis': Gobernador Quindío)



“Gobierno nos dejó solos en pandemia, nos quitó el hospital cuando empezaba la emergencia. Han puesto obstáculos en beneficio de intereses de clanes mafiosos. Hoy manda a un Díaz-Granados a hacer un circo con la vacuna para acabar de humillar al Magdalena con sus payasadas”, indicó Caicedo.



NACIÓN