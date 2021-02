'¿A qué país pertenecemos?': la molestia en Amazonas por las vacunas

Si bien al país llegaron este lunes 50.000 vacunas contra el covid-19, dos departamentos no recibirán ninguna dosis del fármaco de este primer lote.



Se trata de Vaupés y Amazonas, dos de las regiones más apartadas del país, pero que también se han visto fuertemente afectadas por la pandemia, entre otras cosas, por su cercanía con Brasil.



De hecho, en el Amazonas se ha detectado presencia de la variante brasilera del virus y en Vaupés hay sospechas de posibles casos.



Ante esta situación, de no recibir vacunas del primer lote, el gobernador del Amazonas, Jesús Galdino, cuestionó que no tengan ni una sola vacuna.



"Amazonas es Colombia. Hoy nos encontramos en la peor situación de la historia, pero que en 1930 en el conflicto Colombia-Perú. ¿Cómo es probable y posible que no existamos para el mundo en este momento", dijo el mandatario.



Y agregó que el departamento está aislado de todo el país por cuenta de la presencia de la variante brasilera, lo que los ha golpeado económicamente, por lo que deberían comenzar la vacunación cuanto antes.

Pillen éste video. El gobernador del Amazonas. PILLEN EL TEMBLOR EN LA VOZ. LA RABIA E IMPOTENCIA. pic.twitter.com/doGCMgvFNM — Petrus Noel ❤️ (@eldeltapabocas) February 16, 2021

"Que abandonen a estos colombianos tirados al olvido, que nos tengan como los leprosos del país, que nos tengan como las personas que no existimos en este momento, que no hagamos parte de una plan de vacunación nacional en este momento, que no hagamos parte, ni siquiera de la vacunación, pero eso sí, tampoco hacemos parte de la economía, ni tampoco hacemos parte de la gran soberanía que hacemos en esta región", aseveró Galindo.



Y agregó que "es por eso que ante esta situación de total abandono y olvido, donde el Gobierno Nacional es el responsable de todo el plan covid en Amazonas porque tiene nuestro hospital intervenido y maneja todos los recursos".



El Gobernador, además, dijo que los empresarios y líderes del departamento no aguantan más y ahora están buscando "¿a qué país nosotros pertenecemos? O pertenecemos a Brasil, o pertenecemos a Perú, dado que sí existen para este gobierno en sus planes de vacunación".

La estrategia del Gobierno

Logísticamente vacunar en regiones apartadas, como en Vapués y el Amazonas, es complejo, y más si se trata de vacunas que tienen dos dosis y necesitan ultrarefrigeración, como la de Pfizer, que fue la que llegó este lunes al país.



Sin embargo, desde el ministerio de Salud informaron este martes que ante la llegada de nuevas vacunas que no necesitan esas condiciones para su conservación, estudian vacunar a toda la población del Amazonas.



Esto, explicaron, podría bloquear la circulación de la variante P.1 del Sars-CoV-2. Por esto, parte del lote que llega este sábado del laboratorio Sinovac, sería destinado para esta región.



“Estamos analizando con la Instancia Asesora de Vacunas la posibilidad de hacer una entrega especial a Leticia, por lo que sería una posibilidad interesante para vacunar a la población de la capital del Amazonas”, dijo el ministro Fernando Ruiz.



El amazonas tiene actualmente 91 casos activos y ha registrado 4.434 casos positivos y 149 muertes.



