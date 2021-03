Las jeringas vacías, los colados y otras polémicas de la vacunación

La vacunación contra el covid-19 en Colombia no ha estado libre de escándalos e irregularidades.



El caso más reciente se presentó en Medellín, donde este fin de semana denunciaron que a una mujer la inyectaron sin contenido en la jeringa. Es decir, sin vacuna.



(Además: Denuncian mala aplicación de vacuna contra el covid-19 en Medellín)

Carolina Rojas acompañó a su abuela, María Emma Uribe, a la IPS de Sura en La América, en el centro occidente de Medellín, y grabó ese esperado e importante momento.



“En la grabación se puede observar que cuando le ponen la jeringa a mi abuela para aplicarle supuestamente la vacuna, pero dentro de esta no hay ningún líquido, el émbolo no se mueve en ningún momento, cuando la enfermera se da cuenta que la están filmando procede a tomar otra jeringa que esa sí tiene líquido y aplicarle la vacuna a mi abuela”, relató la nieta.



Frente a esta denuncia, la EPS Sura emitió un comunicado en el que indicó “el equipo médico que hace parte del proceso de vacunación cuenta con todas las capacitaciones técnicas para la aplicación de las dosis y desde las instituciones velamos por el cumplimiento de todos los protocolos antes, durante y después del proceso”.



(Lea también: 'No era una bobada, era la vida de mi abuelita': denuncia sobre vacuna)

Familia de esta mujer de 94 años denuncian que le aplicaron la vacuna contra el covid-19 sin líquido, aunque luego la enfermera corrigió el proceso. El hecho ocurrió en Medellín en una IPS del sector de La América. pic.twitter.com/UUcip7iDXf — David Calle (@davidcalle1) March 14, 2021

La EPS agregó que “sin embargo, el proceso de vacunación es realizado en su totalidad por un equipo humano y por tanto pueden existir errores, los cuales buscamos reducir al máximo para evitar incidentes en el proceso”.



Una situación similar sucedió la semana pasada en Floridablanca, Santander, cuando la nieta de Celina Bautista de Alvarado se percató que en el momento de la aplicación de la vacuna la jeringa estaba vacía. El caso se registró en la Clínica Foscal.



Dayana Hernández, la nieta de Celina, aseguró que cuando estaban esperando, la enfermera se “retira bastante de nosotros para preparar la jeringa con la vacuna”.

Hasta ese momento el proceso iba normal, pero Hernández, quien estaba grabando un video para compartir con su familia, observó que la jeringa estaba vacía.



(Le puede interesar: Investigan extraña muerte de anciano horas después de recibir vacuna)



Por esto, cuando les dicen que todo está listo, que se pueden retirar, Hernández les dijo que no lo harán porque su abuela no había sido vacunada.



"Entonces la enfermera se vuelve a ir rápidamente y prepara rápidamente la vacuna esta vez sí con un líquido adentro, que de verdad espero que sea el líquido biológico, la vacuna contra el covid y vuelve con el líquido en la jeringa".

Desde la Clínica Foscal emitieron un comunicado en el cual aclararon que se trató de un error humano, el cual fue corregido inmediatamente.



Sin embargo, ya comenzaron investigaciones para determinar qué sucedió y el caso está en la Fiscalía.



(También le recomendamos: Barranquilla supera las 20 mil dosis aplicadas de vacuna contra covid)



"El personal recibió capacitación en enero y febrero con el Sena, fueron jornadas nacionales y recibieron certificación, conocen los protocolos y las rutas. No se pueden presentar estos hechos porque son muy graves, sean involuntarios o no, por eso esperamos que la Fiscalía aclare lo que pasó y por eso le solicitamos que investigue", señaló Olga Caballero, secretaria de Salud de Floridablanca.

¿Saltos en la fila?

A propósito de la Foscal, este centro médico también protagonizó otra de las irregularidades que se han presentado en cuanto a la vacunación.



Un médico que no hace parte de la primera línea del personal de salud recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer el viernes 19 de febrero.



(En contexto: La 'trampa' del cirujano plástico que se saltó fila para vacunarse)



El hombre subió una fotografía a redes sociales y escribió que comenzó la esperanza tras recibir la primera dosis.



Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander, reveló cómo se saltó la fila de la vacuna este médico.



"El especialista informa que fue llamado y agendado por el Ministerio de Salud. De la institución (la clínica) se comunican con el Ministerio y de ninguna manera el Ministerio tiene esa función, porque es una función directa de la IPS de agendar estas citas".



(Otras noticias: En estadio Pascual Guerrero vacunarían a mayores de 60 años en Cali)



El médico, no obstante, ha sostenido que no hay irregularidades y que recibió los correos en los que le informaban que debía vacunarse.

Esta fue la foto que subió Cárdenas a su Instagram. Foto: Archivo particular

En cuanto a otros casos que han despertado indignación está el de la politóloga Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez, quien fue vacunada la semana pasada en Bogotá.



La joven explicó que trabaja en el sector salud del Distrito, en la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte, y en su trabajo está en constante contacto con personas mayores de 60 años y que presentan condiciones crónicas de salud.



“Desarrollo estrategias para la prevención de la transmisión del Sars-CoV-2 en el territorio y el abordaje integral de población expuesta o afectada por condiciones crónicas (…) en seis localidades de Bogotá: Usaquén, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá. Tengo contacto con alrededor de 400 adultos mayores al mes, población que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, no solo física, sino mentalmente”, escribió para defenderse de los señalamientos en redes sociales.



(Además: Escándalo por posible periodista colado que vacunaron en Yopal



Y agregó: “No estoy incumpliendo ni saltando ninguna fila, ni realizando ningún delito que no esté establecido dentro de la ley y al igual que cada uno de ustedes, soy una persona que puede vivir, morir y contagiar”.



El caso fue rechazado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien aseguró que “realmente no tiene ninguna presentación cuando tantos epidemiólogos de campo del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud y de muchos departamentos han estado esperando con rigor y disciplina su turno”.



Desde la Alcaldía de Bogotá, el secretario de Salud comentó que la politóloga “fue reportada por la Subred del Norte como perteneciente a uno de los grupos del plan de intervenciones colectivas, actividades de salud pública que se hacen en los territorios" y como “por decisión del Ministerio de Salud, era posible vacunar personas de segunda y tercera línea a partir de este fin de semana", ella recibió la vacuna.



(Lea también: IPS de Medellín vacunó a 53 administrativos antes que a sus médicos)



Pese a esto, el caso está siendo investigado.



El fin de semana se conoció en Medellín que una IPS vacunó a 53 miembros del personal administrativos antes que a sus médicos.



La denuncia la hicieron los mismos médicos de Coopsana, que tiene 11 sedes en la capital de Antioquia y otra en el municipio de Envigado.

No estoy incumpliendo ni saltando ninguna fila, ni realizando ningún delito FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO consultó a Roger Bedoya, gerente de esta IPS, quien confirmó que efectivamente el 24 por ciento de sus trabajadores administrativos ya recibió la vacuna, pero aseguró que no se trató de un error de su institución.



Según Bedoya, entre enero y febrero la IPS hizo todo el trámite de inscripción de su personal en la plataforma Pisis que pidió el Ministerio de Salud para adelantar el proceso de vacunación y el jueves 11 de marzo llegaron las primeras 222 dosis.



“Dentro de ese listado estaba yo como gerente y le dije: ‘no estoy de acuerdo con este

listado porque el 24 por ciento de las personas que estaban allí eran administrativas’ y les manifesté que no estaba de acuerdo y se lo dije a un ente territorial a través de una reunión que hice por videollamada y desde allá me dijeron que no puedo cambiar el listado”, dijo Bedoya.



(En otras noticias: Alerta hospitalaria en La Guajira por cepa brasileña del covid-19)



Ante la imposibilidad de cambiar los beneficiados a vacunar, 53 personas del área administrativa accedieron a aplicarse la vacuna contra el covid-19 y las 169 dosis restantes que allí llegaron fueron para el personal de salud de esta IPS, lo que equivale al 76 por ciento, por lo que todavía falta un 24 por ciento.

Amazonas sin vacunas

Desde el Amazonas rechazaron que el Gobierno Nacional no destinara ninguna vacuna del primer lote que llegó al país para ellos. Incluso hubo quienes dijeron que siempre han sido un territorio abandonado y, ni siquiera teniendo presente la situación que atraviesan por el covid-19, el Ejecutivo los tuvo en cuenta.



Incluso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció enviar vacunas para Leticia.



“Tiene razón Amazonas en pedir más vacunas. No solo han sido muy afectados por el covid-19, sino que enfrentan la amenaza de la cepa brasileña. Bogotá con gusto cede parte de su asignación para que se cubra más personal de salud allá. Estoy segura que otras ciudades harán lo mismo”, dijo en su cuenta de Twitter.



No obstante, el mismo presidente Iván Duque salió a aclarar la situación.



(Le sugerimos leer: Santa Marta endurece sus restricciones por nueva crisis del covid-19)



“El departamento del Amazonas y la ciudad de Leticia también están dentro de este plan. Obviamente fue una situación involuntaria y se prestó para algunas mezquindades, ataques, y yo quisiera que el pueblo tenga la certeza de que aquí siempre se obra con total transparencia”, explicó el jefe de Estado en su programa Prevención y Acción.

Tiene razón Amazonas en pedir más vacunas. No solo han sido muy afectados por el COVID19 sino que enfrentan la amenaza de la cepa brasileña.



Bogotá con gusto cede parte de su asignación para que se cubra más personal de salud allá. Estoy segura que otras ciudades harán lo mismo. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 16, 2021

De igual forma, el Gobierno anunció que de las primeras 192.000 dosis que de la compañía Sinovac, una parte considerable será para la Amazonia.



De estas, 50.652 serán enviadas a Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés).



(Lea también: '¿A qué país pertenecemos?': la molestia en Amazonas por las vacunas)



“La instancia asesora de vacunas, que es el comité científico que soporta las decisiones en los temas de vacunas, nos recomendó plantear situación excepcional de distribución para la zona amazónica, buscando hacer un bloqueo epidemiológico de la región y generar menor transmisibilidad en la zona amazónica, y también proteger al resto del país sobre la potencial llegada de esta cepa”, señaló el ministro de Salud.



En el Amazonas, por ahora, van más de 20.000 vacunas aplicadas.

El show de las fotos

Una vez aterrizaron las vacunas al país, algunos gobernantes se dedicaron a tomarse fotos con los fármacos.



Uno de los más recordados fue el del gobernador de Sucre, quien hizo varios recorridos con las cajas que contenían las vacunas para tomarse fotos.



En redes sociales, un usuario publicó un video en el que se ve al gobernador cuando carga el lote de vacunas mientras entra al hospital; sin embargo, alguien lo hace regresar porque “faltó Andrés para la foto”.



(También le recomendamos: Polémica por 'sesión de fotos' de gobernador de Sucre con las vacunas)

Luego no digan que no es show político 😡 en sincelejo ayer llegaron las vacunas al hospital y miren como hacen regresar al gobernador para grabar de nuevo y que salga el alcalde "vamos a repetir la entrada y el aplauso" dice el comandante, esto es muy bajo. pic.twitter.com/TT3Tg9Duml — Reynaldo Torres (@Reytorre) February 17, 2021

Al parecer, la persona que le llama la atención al gobernador se refería al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez.



El gobernador habló en su momento con EL TIEMPO y aseguró que "ese día fuimos muy felices y es natural que se quieran hacer imágenes y comunicar y que salga bien, que te quede bueno", indicó el gobernador Héctor Olimpo.



Otro de los casos más recordados sucedió en el Valle del Cauca, donde el inicio de la vacunación estaba programado para el 18 de febrero a las 10 de la mañana, pero desde la Gobernación anunciaron que la hora fue modificada para las 2 de la tarde porque debían esperar a que el ministro de Justicia llegara.



(En otras noticias: Se inició vacunación masiva para adultos mayores de 80 años en Ibagué)



“Las vacunas efectivamente tienen impacto capital para intervenir la pandemia del covid, pero no podemos bajar la guardia en medidas de bioseguridad y quiero que pase ya el excesivo show para dedicarnos a lo fundamental”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a propósito de la situación.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- 'No sabía que mi hija estaba allá', madre de menor muerta en bombardeo



- Extranjero grabó cómo mató a un hombre en Santa Marta



- ¿Lo sintió? Reportan fuerte temblor en Antioquia