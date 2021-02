El reto del Gobierno para vacunar a la 'Colombia profunda'

La logística, podría decirse, fue sencilla. El lunes llegaron a Bogotá 50.000 vacunas contra el covid-19 de la compañía Pfizer y en el transcurso de la semana fueron trasladadas a las principales ciudades del país, vía aérea, en donde ya aplicaron las primeras dosis al personal de la salud.



No hubo complicaciones y el proceso transcurrió como estaba planeado.



Pero hay otra logística que no es nada sencilla y es vacunar a la llamada Colombia profunda. Si bien llegar vía aérea a las capitales de Amazonas, Vaupés, Chocó, Nariño, Vichada y Guainía, por ejemplo, no tiene mayores complicaciones, el trabajo difícil será en los municipios y localidades más alejadas del país.



Por ejemplo, en Vaupés hay una población llamada Cachiporra a la que solo se puede llegar en avioneta. Allí viven unas 35 personas y el viaje cuesta 4 millones de pesos por trayecto.



Otro caso está en el Chocó. El municipio de Sipí está ubicado a 170 kilómetros al sur de Quibdó y prácticamente la única forma de llegar es a través del río Sipí desde Quibdó.



Pero, además, hay cientos de comunidades a las llegar se puede tardar días si no se hace en helicóptero.



A pesar de que muchos de estos lugares son apartados el virus ha llegado hasta allí y está presente en casi toda Colombia, bien sea que haya sido llevado desde la selva brasilera o desde otros pueblos colombianos.

La de Pfizer, que fue la primera que llegó al país, será destinada -prácticamente- solo para ciudades capitales y casos urbanos. Foto: Suministrada

Prueba de esto es que solo cuatro municipios, de los 1.047 que hay en el país, están libres de covid. Se trata de San Juanito (Meta), Campohermoso (Boyacá) y Medio Atrato y Sipí (Chocó).



Ante este panorama el Gobierno Nacional ha manifestado que en las comunidades de difícil acceso no se vacunará con el fármaco de Pfizer, pues este requiere una untracongelación y dos dosis.



Por ejemplo, si se lleva a Cachiporra después de tener la logística apropiada para su conservación, esto implicaría que 28 días después habría que regresar a esta localidad para aplicar la segunda dosis.

“A esa Colombia profunda es claro que no vamos a llegar con la vacuna ultracongelada, porque esa requiere un proceso que después de salir de la ultracongelación vamos a tener 5 días con la posibilidad de tenerla refrigerada de +2 a +8, pero tenemos 5 días para aplicar el fármaco. Eso no es un problema muy grande en las capitales, pero para esa Colombia profunda sí es un problema”, explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del minstero de Salud.



Pero, la ventaja en estas regiones, explican desde el Gobierno, es que el proceso no iniciará de cero, pues tomarán como base el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).



“Calladito, el PAI tiene toda una estructura que llega al territorio nacional. Tiene una estructura de frío que llega hasta la última vereda”, aseguró Bermont.



El funcionario agregó que el programa cuenta con personas que durante años han vacunado en Colombia y conocen el territorio. Por ejemplo, ya han llegado a localidades después de hacer trayectos de hasta 30 días en una chalupa, en mula y caminando.

Desde las regiones más apartadas están a la expectativa de la llegada de la vacuna Foto: Diego Santancruz / EL TIEMPO

En la primera etapa, que está dedicada a la inmunización del personal de la salud, Putumayo tiene a 955 personas; Chocó 830, Amazonas 295 personas; Guainía 202; Vichada 129 y Vaupés 64.



Sin embargo, a medida que vayan llegando más fármacos en algunos de estos territorios, por cuestiones logísticas, se van a romper las etapas establecidas por el Plan Nacional de Vacunación, que prioriza al personal de la salud de la atención contra el covid, a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, mayores y 60 años, personal de la salud de cualquier nivel y a la población con condiciones de salud.

“Es el único momento en el que se rompen las etapas. En este momento cuando vamos a esa Colomba profunda se rompen las etapas y vamos a ir a esos territorios a vacunar al 100 por ciento de la población priorizada”, agregó el funcionario.



Desde las regiones más apartadas están a la expectativa de la llegada de la vacuna. Aún no tienen claras cuándo les llegan, ni cuántas, pero se están preparando y para ello han tenido acompañamiento y capacitaciones del Gobierno y del Sena.

Algunos de los más apartados

Es el caso de La Primavera, un municipio de Vichada que tiene alrededor de 10.000 habitantes y está ubicado en el suroriente del país.



Desde la Alcaldía cuentan que están formulando un plan interno porque “una cosa es vacunar Bogotá y otra cosa es vacunar en el Vichada”.



Y es que un trayecto a veredas y corregimientos del municipio puede tardar hasta 10 horas si las carreteras, que son destapadas, están en buenas condiciones.



Allí hay 380 adultos mayores y, argumentan, no pueden hacer un viaje de esos para vacunar a uno sí y a otros no.

Esto implicaría regresar. “Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que nos dejen vacunar a toda la población”, aseguran desde la Alcaldía.



Ir hasta el resguardo La Llanura demora hasta siete horas; hasta Santa Cecilia unas 10 horas y viajar hasta Nueva Antioquia unas cinco horas.



Además, toca ir de finca en finca por lo que podrían tardar semanas en el viaje.



No es solo el factor de tiempo, también el económico. Son las administraciones locales las que cubren estos gastos y recorrer todo ese municipio, una sola vez, vale hasta 70 millones de pesos.



“No nos podemos dar el lujo de hacer tal cual el plan de vacunación, pero el Gobierno en eso ha sido flexible”, explican desde la administración de La Primavera.



Las comunidades indígenas

Otro obstáculo que ven en las regiones más apartadas es convencer a las personas para que se vacunen. Esta es una preocupación aún mayor con las comunidades indígenas, por lo que también han iniciado campañas de pedagogía.



Sobre este tema, Óscar Montero, miembro de Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), contó que las comunidades indígenas están dispuestas a vacunarse, pero es necesario que haya una apropiada pedagogía y no se llegue de un día para otro a aplicar el fármaco.

Los pueblos indígenas también han sufrido por cuenta del covid. La semana pasada, por ejemplo, murió Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic. Foto: Archivo particular

“Los pueblos no están negados, hay que sensibilizar, hay que concientizar de las condiciones que estamos en Colombia y en el mundo”, comentó el consejero.



Para esto, continuó, debe comenzar lo más pronto posible unas visitas a las comunidades y explicarles, en su lengua y espacio, por qué es importante que se vacunen. Resalta, eso sí, que ya se han dado diálogos con las autoridades nacionales.



“Sí hay disponibilidad de gran parte de los pueblos indígenas para poder vacunarse, de poder tener la vacuna en los territorios, pero de manera concertada y articulada con las autoridades y organizaciones de base de cada uno de los pueblos indígenas en Colombia”, aseveró Montero.



Para los líderes indígenas, los pueblos del Amazonas son prioritarios, pues son los que más están en riesgo a propósito de la nueva variante del virus. “Hay muchos pueblos donde se requiere realmente un plan de vacunación de inmediato, que no da espera”.



Los pueblos indígenas también han sufrido por cuenta del covid. La semana pasada, por ejemplo, murió Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic.



“Si muere el consejero mayor de la Onic, que es el máximo representante de los pueblos indígenas en Colombia, que tiene la vocería de los pueblos, ¿qué queda para el resto de los compañeros indígenas que están en las montañas, que están en la selva”, puntualizó Montero.



El caso de Amazonas

La escena parecía irreal. El Gobierno cometió un “error involuntario” y olvidó destinar de las 50.000 vacunas algunas dosis para el Amazonas.



La polémica no demoró. Y es que este departamento sufrió y sigue sufriendo la fuerza del virus que ha cobrado la vida de más de 150 personas en su territorio. Y, por si fuera poco, hoy está aislado del resto del país por la presencia de la variante brasilera.

Así lucen las calles de Leticia, la capital del Amazonas, donde hay varias dificultades para enfrentar la pandemia. Foto: Archivo particular

En mayo del 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia, esta región ubicada en el corazón de la selva llegó a ser la más golpeada en Colombia por cuenta del covid-19.



En ese entonces Leticia, capital del departamento, era el municipio de Colombia con más casos por millón de habitantes. De una población de alrededor de 50.000 personas la ciudad tenía en ese momento más de 1.000 contagios y 35 fallecidos.



Ante este panorama desde el Amazonas rechazaron que el Gobierno Nacional no destinara ninguna vacuna del primer lote que llegó al país para ellos. Incluso hubo quienes dijeron que siempre han sido un territorio abandonado y, ni siquiera teniendo presente la situación que atraviesan por el covid-19, el Ejecutivo los tuvo en cuenta.



Pero el presidente Iván Duque aclaró que "fue una situación involuntaria" y que de las 192.000 dosis que llegaron el sábado, de la compañía Sinovac, 45.000 serán enviadas a Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés).

“La instancia asesora de vacunas, que es el comité científico que soporta las decisiones en los temas de vacunas, nos recomendó plantear situación excepcional de distribución para la zona amazónica, buscando hacer un bloqueo epidemiológico de la región y generar menor transmisibilidad en la zona amazónica, y también proteger al resto del país sobre la potencial llegada de esta cepa”, señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Con esto se cumpliría el anuncio que hizo el Ejecutivo el martes pasado, cuando informó que en una semana ya se estaría vacunando en los 32 departamentos del país. Pero por ahora, solo será en las capitales de los departamentos y en los cascos urbanos. Ya en las regiones apartadas tienen la esperanza de comenzar el proceso en marzo.

MATEO GARCÍA

Redactor de NACIÓN

En Twitter: @teomagar