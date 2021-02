Bogotá, Cali y Barranquilla empezarían a inmunizar con pequeños lotes

Según la Alcaldía, serían 7.673 las dosis que Bogotá recibirá del Ministerio de Salud entre el 18 y 19 de febrero, para aplicar, finalmente, del 20 de febrero en adelante. Así lo anunció ayer la alcaldesa Claudia López en una rueda de prensa en la que dijo que la cifra le fue notificada por la cartera de salud. “Son poquitas, sí. Pero vamos a empezar, y vamos a empezar por nuestros médicos y enfermeras”, aseguró.



¿Serían suficientes? Las cifras indican que, por ahora, no. Según la alcaldesa, Bogotá tiene 28.669 trabajadores de salud en la primera línea de atención al covid-19. Es decir que estas primeras dosis alcanzarían para el 26,7 por ciento. Ahora, si se le suma al personal médico las 163.491 personas mayores de 80 años, que también hacen parte de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación, el total es de 192.160. Con la cifra esperada por Bogotá, apenas se cubre el 4 por ciento.



“¿Qué estábamos esperando? Recibir 192.160 vacunas (...). Empezamos, lo cual es una gran noticia, pero va a tomar tiempo y lo que realmente nos va a cuidar son los tres Detalles que Salvan. No estamos condenados a tener una tercera ola de covid-19. Es evitable”, manifestó López en el marco de una campaña que lanzó ayer y que buscaba priorizar tres hábitos de autocuidado: el correcto uso del tapabocas, la ventilación y evitar reuniones con personas fuera del grupo familiar en espacios cerrados.



La mandataria, en medio del anuncio, adoptó un tono conciliador con el Gobierno Nacional. “Empezamos con entusiasmo, fe y esperanza (...). No vamos a entrar en controversias inútiles”, afirmó López, y recordó que la promesa es que, en febrero, lleguen al país más de un millón de vacunas.



El Distrito está, en todo caso, a la expectativa de que las cifras de dosis se confirmen. En los últimos meses, se había esperado que a Bogotá le correspondiera entre el 25 y el 30 por ciento del primer lote, que, en un momento, se calculó en un millón de dosis: es decir, se esperaban entre 250.000 y 300.000 vacunas



Por ahora, con las cifra que ya le dio el Ministerio, el Distrito liderará un Puesto de Mando Unificado este sábado, en compañía de EPS e IPS, para coordinar el Plan Distrital de Vacunación. Ese día se acordará a qué miembros de la primera línea se les aplicarán estas vacunas.



En este momento, la capital tiene listos dos ultracongeladores para almacenar, a - 70 grados, las dosis de Pfizer, y vendrían otros 10 por parte del Ministerio de Salud.

Otras ciudades

Barranquilla hizo pública también la cifra que le dio el Ministerio. Dijo que en esta primera etapa de la vacunación recibiría 1.250 dosis del fármaco producido por Pfizer. Estas dosis también serían para los municipios del área metropolitana.



Ante este panorama se priorizarán las IPS con mayor ocupación de camas de UCI, así como las IPS públicas, las estratégicas en la región y aquellas que tengan punto de vacunación 100 por ciento activo en sus instalaciones para garantizar continuidad en las jornadas de este año.



Cali es otra de las ciudades que tiene la cifra. El Distrito dijo que de este primer lote le llegarían alrededor de 4.400 dosis.



