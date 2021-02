¿Por qué dos departamentos no recibirán ninguna vacuna de las 50.000?

La mitad de las primeras 50.000 vacunas contra el covid-19 que llegaron este lunes al país están destinadas a las tres regiones donde hay mayor personal de salud priorizado para este proceso. Sin embargo, Amazonas y Vaupés no tendrán ninguna de este lote.



Esta distribución se hizo teniendo en cuenta que en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca es donde hay mayor cantidad de profesionales de la salud, quienes están priorizados dentro del plan de vacunación.



(Además: Apenas quedan cuatro municipios en el país libres de covid-19)

Así las cosas, para Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca llegarán 12.582, 6.570 y 5.184 vacunas, respectivamente.



Pero otros departamentos recibirán un número de vacunas muy inferior a las anteriores e incluso Amazonas y Vaupés no tendrán ninguna.



Aunque en un principio se habló de que tendrían 54 y 12 dosis, respectivamente, las características de estos territorios hace que logísticamente entregar vacunas de Pfizer -compañía de las que son las 50.000 que llegaron- sea bastante complejo, pues esta requiere de requiere ultracongelación. Es por esto que para estos departamentos se esperará la llegada del fármaco producido por otras compañías, que no necesite estar bajo esas condiciones.



(Le sugerimos leer: Estas son las vacunas que llegarán a Medellín en la primera etapa)



Desde la Gobernación de Vaupés explicaron que para marzo ellos están esperando las primeras dosis de la vacuna y entre los objetivos que tienen es vacunar, en un principio, a 19.994 personas, lo que representa la mitad de la población.



Sin embargo, esta tarea no es nada fácil. Por esto entre las primeras medidas que se tomaron, de la mano con el ministerio de Salud, es que la mayoría de la población accederá a las vacunas de una sola dosis y no de dos, como la de Pfizer.

A la zona dispersa o alejada llegaremos con la de una sola dosis con temperatura convencional FACEBOOK

TWITTER

Esta última solo será aplicada en el casco urbano de Mitú, capital departamental.

De igual forma, esto permitiría enfrentar con más fuerza la variante brasilera, a la cual está expuesta el departamento por su cercanía con Brasil.



(En otras noticias: Minsalud: el jueves aplican primeras vacunas contra covid-19 en Cali)



De hecho, esta semana se practicaron 37 muestras de posibles casos de covid, de los cuales podría haber algunos con la variante.



En cuanto a la logística, el secretario privado de la Gobernación, Carlos Amézquita, explicó que en el casco urbano de Mitú ya están listos para vacunar, pues no requiere de mayores esfuerzos, mientras que otras localidades tienen dificultades logísticas, que además generan un incremento de los costos.



Por ejemplo, para llegar a una población que se llama Cachiporra es necesario ir en avioneta, la cual tiene un costo de 4 millones de pesos por trayecto.



(Le puede interesar: Con 564 dosis, Atlántico iniciará vacunación contra el Covid-19)



Hasta allí llegaría una persona con su equipo para vacunar a sus 35 habitantes.

“Entonces acá en el departamento lo que hace es terriblemente costoso el tema de la logística”, comentó Amézquita.

La vacunación en la Colombia profunda

Ante lo complejo que puede ser vacunar a ciertas poblaciones de la amazonia, el Gobierno priorizará las vacunas de dos dosis para las ciudades capitales y los cascos urbanos, así como las que requieren una ultracongelación de -70°C.



“El otro grupo es el de las de -20°C, que representa entre un 12 al 13 por ciento del total de las vacunas. Pero el grueso de las vacunas que representan el 70 por ciento es de temperatura de 2°C a 8°C, que es lo que históricamente sabe manejar Colombia a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)”, explicó el Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social.



(También lea: A Manizales no llegarán ni las mil vacunas en la primera fase)



Esto significa que a los grandes centros urbanos llegará la vacuna ultracongelada, a la zona rural la de -20°C y “a la zona dispersa o alejada llegaremos con la de una sola dosis con temperatura convencional", agregó el funcionario.



El ministerio de Salud, en un comunicado, les informó a los mandatarios de la llamada Colombia profunda que en sus territorios “se llegará a vacunar al ciento por ciento de la población priorizada, rompiendo el esquema de fase y etapa, y solo se excluirá, hasta que se tenga evidencia científica, a los menores de edad y a las gestantes”.



NACIÓN