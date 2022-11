La quinta Jornada de Intensificación de Vacunación, que se realiza desde el 14 hasta el 19 de noviembre, busca inmunizar al menos al 95 % de la población en los departamentos de Boyacá y Casanare.



El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en su quinta versión y bajo el lema “Las vacunas son seguras. Protéjase de enfermedades”, invita a todos los afiliados a Coosalud EPS, y a la población en general, pendiente de completar sus esquemas regulares y de recibir el biológico contra la influenza, a acercarse a los puntos de vacunación más cercanos.



Indira Ocando Brito, gerente de Coosalud Boyacá, anunció que “en esta jornada estaremos completando los esquemas de vacunación en niños y mujeres gestantes. También estaremos aplicando la vacuna contra la influenza para la población mayor de 60 años”.



El Gobierno Nacional tiene a disposición de los usuarios 21 tipos de biológicos y espera alcanzar y superar la cifra del 95 % de vacunación en la población entre los 1 a los 5 años.



Lo anterior, teniendo en cuenta que, especialmente, el departamento de Boyacá no alcanza coberturas útiles en ningún trazador en esos rangos de edades.

“El grupo objeto a vacunar es de niños menores de edad, con tercera dosis de vacuna pentavalente; y niños de un año con una dosis única de triple viral, que es sarampión y rubeola. Y aparte, niños de 5 años con refuerzo de triple viral, que también es sarampión rubiola y paperas”, explicó Érika Suárez Suárez, coordinadora de referencia Coosalud Boyacá.



Durante el sábado 19 de noviembre se abrirán las puertas de los centros vacunadores, desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., para que los usuarios puedan acceder a la vacuna de manera gratuita y con el fin de reducir el riesgo de brotes, ante la probabilidad de contraer enfermedades prevenibles por vacunación.

Puntos de Vacunación:



Boyacá



Berbeo

E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo, calle 2 n 5-00

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

311 452 6659 – 311 452 6641



Belén

E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de Belén, cra. 6 No 4-19

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

787 0030

Buenavista

E.S.E. Salud Yopal, carrera 3 #3-53

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

726 5264



Campohermoso

E.S.E. Centro de Salud Campohermoso, calle 2 # 3 - 15

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

321 369 7384



Cerinza

E.S.E. Centro de Salud Cerinza

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

787 7087



Chiquinquirá

E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, Centro de Salud sede Sucre.

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Chitaraque

E.S.E. Centro de Salud de Chitaraque, cra. 5 # 3 - 15

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Ciénega

E.S.E. puesto de salud de Ciénega- KR 7 No 3-56

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

7379072



Cómbita

E.S.E. Centro de Salud de Cómbita- KR 5 1 80

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

320 814 0026



Covarachía

E.S.E. Centro de Salud Covarachía, calle 2 # 5-27

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

320 493 7068

Cubará

E.S.E. Hospital Especial de Cubará, calle 3 n 3-49

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

320 493 7068

Duitama

E.S.E. Salud del Tundama, calle 28 #15-120 barrio Vaticano

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

765 1060



Maripí

E.S.E. Centro de Salud Rafael Salgado y extramural en veredas

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

310 478 3340



Monguí

Empresa Social del estado hospital las mercedes de Monguí Carrera 5 # 7-00

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

313 423 0605



Moniquirá

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE Calle 4a # 9-101, Ricaurte, Moniquirá, Boyacá.

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

320 831 8913



Muzo

E.S.E Hospital Santa Ana, carrera 6 n 7-80

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

3107614540



Páez

E.S.E. Centro de Salud Jorge González Olmos, calle 3 b # 3 - 63

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

321 914 2159



Paipa

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, carrera 20 # 21-37

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

314 219 4951



Pajarito

Hospital Regional de Sogamoso UBA Pajarito Calle 4 # 2-00

Lunes a viernes, de 7:30 a.m. 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

320 963 0262



Pauna

E.S.E. Centro de Salud Edgar Alonso Pulido Solano, calle 7 #3-46

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

322 702 4810



Paya

Empresa social del centro de salud de Paya Parque principal

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

313 349 5417



Quípama

E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Paz, calle 9 #12-120

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

312 208 0108 y 312 438 9918



Saboyá

E.S.E. Centro de Salud San Vicente Ferrer, carrera 11 # 05 - 20

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

310 337 7510



Samacá

E.S.E Hospital Santa Marta Samacá, calle 4 #2-2 a 2-60

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

313 205 4488



San Eduardo

E.S.E. Centro de Salud Jaime Díaz Pérez, calle Cl. 5 # 5 -01

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

312 452 7531



San Pablo de Borbur

E.S.E Centro de Salud San Pablo de Borbur, calle 2 # 1-41

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

312 682 0628



Socha

E.S.E. Hospital Sagrado corazón de Socha, cra. 7 #72

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

314 237 9327 - 320 819 9890



Socotá

Centro de salud san Antonio de Socotá -Carrera 3 #7-16

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

321 209 4304



Sogamoso

ESE Salud Sogamoso, cra. 8 #11-87

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

772 0304



Tota

E.S.E. Centro de Salud de Tota, carrera 3ª #2 esquina

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

320 849 5611-311 293 2792



Tunja

E.S.E. Santiago de Tunja- centro no. 1 cra. 11 #252

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

744 8050



Zetaquira

E.S.E. Centro de Salud de Zetaquira

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

322 316 4112-310 700 6704



Ventaquemada

E.S.E. Centro de Salud Ventaquemada- Cra. 5 # 2-35

Lunes a viernes: 7:30 a 12:30 y de 1:30 a 5:00

3202577999



Casanare

Yopal

E.S.E. Salud Yopal- Hospital Local de Yopal- carrera 15 N 33-40 Barrio Nuevo Hábitat

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

317 893 1085



Centro de atención primaria Juan Luis Londoño- Calle 26 N 30 - 30

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

6345980 ext 4



Centro de atención primaria Crecer con amor- Calle 23 No. 9-25

Lunes a viernes, de 8:00 a.m. 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

608 634-5980 EXT 4



Medicina y Tecnología en Salud IPS Yopal, calle 6 #22-58, Yopal (ESQUEMA REGULAR)

Lunes a viernes, de 7:00 a.m. 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

333 033 3276



Santander

Barbosa

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo, calle 9 # 15 - 54

Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.