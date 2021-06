La travesía de los vacunadores en las zonas apartadas de Magdalena

La enfermera Melisa Arias nunca se imaginó subida en un lomo de una bestia, atravesando ríos y ciénagas o trepando montañas a pie para cumplir con la profesión que estudió en una universidad de Santa Marta.



Si bien es una tarea que pensarla le genera nervios, siempre se llena de valentía y la afronta con la mejor disposición al recordar que el propósito final es la de salvar muchas vidas amenazadas por el covid-19.



Mientras la gran mayoría en el pueblo todavía duerme, Arias sale bien temprano de su casa a ejercer su labor como vacunadora rural en el municipio de Guamal, Magdalena.



Con su uniforme y equipo de bioseguridad como únicos elementos para identificarse y salvaguardar su integridad física, esta mujer de 27 años enfrenta cada día una travesía llena de peligros, dificultades y cansancio, pero que dejan como resultado un enorme sentimiento de satisfacción por el deber cumplido.



Cuando en el hospital que trabajaba le informaron que había sido seleccionada para coordinar las jornadas de vacunación en los corregimientos, veredas, caseríos y en todo el territorio rural en general, ni siquiera lo dudó.

Así es la vacunación en Guamal, Magdalena. Foto: Cortesía vacunadores

“Anteriormente me había desplazado a ciertos puntos fuera del municipio para adelantar actividades de promoción y prevención de salud. Sin embargo, no era en sitios tan apartados y la experiencia fue totalmente distinta”, comenta la enfermera.



A pesar que ya completa casi dos meses coordinando el PAI contra el covid-19 en Guamal, la joven enfermera dice que el traslado y aplicación de las vacunas a la población distante sigue siendo una odisea para la que nunca se está preparado.



“Aunque salimos con un tiempo aproximado de viaje hasta los lugares que visitaremos, no se cumplen porque se presentan contratiempos por la avería o daños de los vehículos y las condiciones en general de los largos caminos que tenemos que recorrer”, relata la enfermera.



La brigada de vacunadores la conforman cinco personas, cuatro de ellas mujeres. En ocasiones cuando el destino es muy lejano, la misión médica va acompañada de un policía que tiene a cargo la seguridad de los profesionales de salud y la de los biológicos.

La travesía

Normalmente parten del casco urbano a las 5:30 de la mañana llevando consigo una nevera con poco más de 100 vacunas, cuyo traslado requiere de un gran esfuerzo no solo por su peso, sino también por los cuidados que se deben tener para evitar que sufran algún daño.



Del hospital salen en una ambulancia o camioneta hasta ciertos puntos transitables, luego lo hacen en motocicletas y recorren otra distancia más hasta llegar al río, donde el transbordo esta vez es a una canoa en la que enfrentan las fuertes corrientes del agua para acercarse un poco más al objetivo.



Finalmente deben caminar otros kilómetros con sol o lluvia turnándose la nevera de las vacunas en las manos y hombros.

Así se hace la vacunación en Guamal, Magdalena. Foto: Cortesía vacunadores

Según Melisa, las palabras se quedan cortas para describir los padecimientos que se sufren en los extensos recorridos que deben realizarse en las jornadas rurales.



“Solo quien se moviliza por estas vías de difícil acceso sabe lo duro que es atravesar cada tramo. Muchas veces los carros cuando llueven se quedan atollados en el lodo que se forma, y cuando ni siquiera las motos pueden atravesar nos toca subirnos en burros, caballos o sino caminar largas distancias”, relata la enfermera.

El duro trabajo

Este esfuerzo que deben desarrollar a diario los vacunadores rurales para cubrir todo el territorio del departamento de Magdalena, fue exaltado recientemente por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien en un trino que acompañó con tres fotografías, mostró cómo se llevaban las vacunas en burro hasta la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Esas imágenes correspondían a una jornada de vacunación que se adelantó recientemente en la vereda ‘El 50’ en el macizo montañoso. Los protagonistas de esta historio fueron Mabely García Chacón, coordinadora del programa de vacunación covid de la ESE Paz del Río, la médico Claudia Uribe Pabón, la auxiliar de enfermería Angélica Reyes, Elvis Barrios y Henry Fernández.



Este grupo de vacunadores partió desde el municipio de Fundación la mañana del 23 de mayo y solo pudo retornar hasta la noche siguiente.



Mabely García asegura que a lomo de mula y a pie tuvieron que recorrer un largo camino de herradura y estrecho soportando los rayos del sol.



“Las condiciones no son las más óptimas y transportarse en una bestia para nosotros que no estamos acostumbrados es incómodo y temeroso. Por momentos sentía que me iba a caer cuando el animal se inclinaba para comer o aceleraba el paso. No veíamos la hora de bajarnos y comenzar a trabajar”, comenta la enfermera.



Cuando por fin llegaron al destino, la convocatoria a vacunarse fue a través del voz a voz, pues en el lugar no hay señal de celular ni internet, así que fue un proceso lento que se extendió hasta la tarde-noche.



“En estos territorios la gente vive con un temor gigante hacia el coronavirus, tal cual como sucedía en cualquier ciudad de Colombia en febrero del año anterior cuando apenas se comenzaba a hablar de esta enfermedad. Esto obedece a que no ven televisión y la información que reciben es muy escasa”, sostiene Mabely García.



Antes de aplicar las dosis, los vacunadores deben realizar unas charlas de pedagogía para ilustrar sobre la importancia de aplicarlas. La mayoría, termina convencido y accede a inmunizarse, pero algunos otros pobladores que nunca se han vacunado contra ninguna enfermedad, mantienen su oposición.

Al finalizar con esta actividad que se extendió también casa a casa, los vacunadores adecuaron un espacio abierto y allí acamparon soportando ahora el frío de la noche para esperar el día siguiente y regresar a casa.



“Nos tocó cepillarnos con el agua que llevábamos para tomar, y emprender el viaje sin bañarnos porque el preciado líquido es muy escaso en la zona”, detalla.



Terminada la jornada y ya de vuelta a la civilización, los profesionales de la salud deben hacer un informe de lo que se realizó y entonces si descansar un par de horas con su familia, mientras amanece y salen nuevamente a salvar vidas a través de la vacunación.



El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, manifestó que, a pesar del mal estado de las vías de acceso a corregimientos y veredas del territorio del Magdalena, el programa de vacunación presenta un importante avance.



Dijo que a la fecha son más de 115 mil las dosis aplicadas contra el covid-19 en las más de 200 zonas rurales dispersas en los 29 municipios.



“El valeroso esfuerzo de nuestro personal de la salud ha hecho posible superar las dificultades de la geografía de este departamento. A través de lanchas, motos, a lomo de mula y a pie estamos llegando a todos los rincones a inmunizar a las poblaciones”, puntualizó el mandatario.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv

