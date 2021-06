La odisea de la vacunación en dos municipios apartados

Mientras en las ciudades capitales cada vez la vacunación contra el covid-19 avanza a mejor ritmo, la inmunización en las regiones apartadas es una odisea.



A lomo de mula y en lancha, enfrentados a las condiciones climáticas, como el inclemente sol y torrenciales aguaceros, e incluso poniendo su vida en peligro en zonas de conflicto, el personal de la salud recorre el país para alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño.



Es el caso de Melisa Arias y Sirlady Urrutia, dos vacunadoras de Magdalena y Chocó, respectivamente, que cada día enfrentan una travesía para aportar en la lucha contra la pandemia.



Aunque ya completa casi dos meses coordinando la vacunación en el municipio de Guamal, ubicado a más de 300 kilómetros de Santa Marta y a orillas del brazo de Mompox, Arias, una enfermera de 27 años, dice que el traslado y la aplicación de las vacunas a la población distante siguen siendo una odisea para la que nunca se está preparado.

“Aunque salimos con un tiempo aproximado de viaje hasta los lugares que visitaremos, no se cumplen porque se presentan contratiempos por la avería o daños de los vehículos y las condiciones en general de los largos caminos que tenemos que recorrer”, cuenta Arias.



La brigada de vacunadores la conforman cinco personas; cuatro de ellas, mujeres. En ocasiones, cuando el destino es muy lejano, la misión médica va acompañada de un policía que tiene a cargo la seguridad de los profesionales de salud y la de los biológicos.



Alcanzan a recorrer hasta ocho horas para llegar a un corregimiento apartado.

Normalmente parten del casco urbano a las 5:30 de la mañana, llevando consigo una nevera con poco más de 100 vacunas, cuyo traslado requiere un gran esfuerzo no solo por su peso, sino también por los cuidados que se deben tener para evitar que sufran algún daño.



Así se hace la vacunación en Guamal, Magdalena. Foto: Cortesía vacunadores

Del hospital salen en una ambulancia o camioneta hasta ciertos puntos transitables, luego lo hacen en motocicletas y recorren otra distancia más hasta llegar al río, donde el transbordo esta vez es a una canoa en la que enfrentan las fuertes corrientes del agua.



Finalmente deben caminar otros kilómetros, turnándose la nevera de las vacunas en las manos y los hombros.



Según Melisa, las palabras se quedan cortas para describir los padecimientos que se sufren en los extensos recorridos que deben realizarse en las jornadas rurales.



“Solo quien se moviliza por estas vías de difícil acceso sabe lo duro que es atravesar cada tramo. Muchas veces, los carros cuando llueve se quedan atollados en el lodo que se forma, y cuando ni siquiera las motos pueden atravesar nos toca subirnos en burros, caballos o, si no, caminar largas distancias”, relata la enfermera.



Antes de administrar las dosis, los vacunadores deben realizar unas charlas de pedagogía para ilustrar sobre la importancia de aplicarlas.



En el caso de Chocó, el panorama no es muy diferente. Urrutia, quien trabaja en el municipio de Bojayá, cuenta que allí hay resistencia al biológico por todas las noticias falsas alrededor de este, aunque mucho antes de que llegara la vacuna se hicieron campañas pedagógicas.



“Pero en esta comunidad la gente no deja el mito de que piensa que la vacuna es para ensayar; otros, que para matar a la gente. Por eso hemos tenido mucha dificultad acá”, asegura la vacunadora.



En este municipio, que tiene grandes problemas de seguridad a consecuencia de las disputas entre grupos al margen de la ley, solo han podido vacunar en el casco urbano y en los corregimientos cercanos.



Máximo se desplazan tres horas en lancha, porque para ir a los más alejados, que pueden estar a 12 horas, no hay garantías de seguridad.



Ante esta situación, les han pedido a estas comunidades que se desplacen al casco urbano para recibir la inmunización, pero no han tenido mayores resultados.

Por cuestiones de seguridad no se puede realizar la vacunación en los corregimientos alejados de Bojayá. Foto: Cortesía IPS Servimédicos

La jornada de trabajo comienza hacia las 7 de la mañana, cuando se montan en las lanchas rumbo a los corregimientos, y tipo 4 de la tarde están regresando, antes de que caiga la noche y no sea seguro transitar por el río Bojayá, que se conecta con el Atrato.



En los cálculos de los vacunadores, a raíz de los mitos que existen, un vacunador puede estar aplicando alrededor de 30 vacunas al día. Dicen que, prácticamente, “les ruegan” a las personas.



De los más de 11 millones de vacunas que se han aplicado en el país (con corte al 7 de junio), en Magdalena suman más de 132.845 dosis, mientras que la cifra de Chocó es de 45.337.



Sin embargo, los vacunadores comentan que seguirán luchando para llevar la inmunización a sus territorios y así alcanzar la inmunidad de rebaño.

