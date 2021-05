En Sincelejo IPS no les cumplen a los adultos en vacunación covid-19

Los casos son denunciados por los usuarios de diferentes entidades de salud en Sincelejo, pero en especial por la IPS Vallejo, perteneciente a la ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís, donde más de 200 adultos fueron citados y después no recibieron la vacuna contra el covid-19.



Erdicia Grimaldi Paternina, de 64 años de edad, funcionaria de la Gobernación de Sucre, adscrita a la Secretaría de Salud, con 38 años de servicios llegó a la seis de la mañana para recibir su vacuna porque la llamaron por teléfono.



Cuentas que hizo la cola en las afueras de la IPS Vallejo, donde a esa hora había un importante número de adultos y cuando llegó al sitio donde se aplican los biológicos, le dijeron que no se encontraba agendada.

(Lo invitamos a leer: En Cartagena taxistas protestan contra plataformas digitales)



Denunciaron, que como la situación de la señora Erdicia, muchas fueron los casos que se registraron y se enteraron sólo cuando llegaron hasta el punto de la aplicación de la vacuna, después de varias horas de estar esperando el turno.



“Vengo desde la IPS San Luís, de donde me llamaron y me remitieron hasta la IPS Vallejo porque acá estaba agendada y ahora me doy con la sorpresa de que no aparezco”, dijo Maritza Torres Arias, otra de las señoras que asistió al lugar desde las seis de la mañana.



Así pasó con Claudio Hernández, quien fue citado a las nueve de la mañana y nunca apareció en la lista.



(Además: En Cartagena taxistas protestan contra plataformas digitales)

Facebook Twitter Linkedin

En IPS del barrio Vallejo más de la mitad de los adultos que asistieron a la cita no recibieron la vacuna Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

“Son situaciones que no deben presentarse, primero porque exponen a los adultos al contagio, teniendo en cuenta el alto número de personas que se encuentran esperando recibir la vacuna sin que se aguarde la distancia respectiva y menos los protocolos de bioseguridad, porque aquí afuera en la calle no se cumplen”, dijo Jorge Ledesma, acompañante a la IPS.



Expresó además, que al final de la jornada en esta IPS del barrio Vallejo, más de la mitad de los adultos que asistieron a la cita no recibieron la vacuna, entre ellos su señora madre.



El secretario de salud departamental, Juan Carlos Granados dijo, que la primera responsabilidad en este proceso de vacunación la tienen las EPS y que él y su dependencia actúan como funcionarios de inspección y control.

“En las EPS tienen delegado el pago de sus funciones, tienen la responsabilidad por sus afiliados y deben cumplir con la aplicación de los biológicos”, dijo.



(Le puede interesar: Santa Marta quita confinamientos pero extiende medidas restrictivas)

Precisó además, que ahora se conformaron las llamadas Unidades Móviles, las mismas que hacen parte del programa Salud Rural de la Secretaría, a través del cual se lleva un equipo de trabajo a las zonas rurales para la aplicación de las vacunas sin importar si están agendados.



Explicó, que la única condición para recibir la vacuna es que se encuentren en el rango de la edad.



Por su parte el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa manifestó, que el proceso avanza bien y que ya se había iniciado la vacunación para los adultos de 60 a los 64 años de edad.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Avanza la protesta de taxistas por las vías de Barranquilla

Vándalos atacaron periódico y saquearon un Justo y Bueno