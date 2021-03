Alerta en Pereira por venta de vacunas falsas contra el covid-19

Hay alerta en Pereira por lo que sería la venta de vacunas de covid-19 falsas. En postes de diferentes zonas de la ciudad está pegada la publicidad en la que se ofertan las dosis con la que se inmunizaría a los compradores.



"Se venden vacunas. Contamos con todas las marcas: AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputink, SinoPharm y más. 100 % originales", dice el mensaje que tiene hasta

el número de contacto a donde se podría llamar para adquirir el biológico.



(Además: Médico fue vacunado con síntomas de covid, ahora está en una UCI)

El secretario de gobierno de Pereira, Álvaro Arias, alertó que estas vacunas son completamente falsas y detrás de estos panfletos estarían delincuentes que quieren

estafar a las personas.



"A través de la línea 123 de la Policía conocimos está denuncia en la que se expresa que algunas personas, de manera ilegal y fraudulenta, están comercializando las supuestas vacunas contra el covid. Esto estaría pasando sobre los puentes de la avenida novena", indicó el funcionario.

Se venden vacunas. Contamos con todas las marcas: AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputink, SinoPharm y más. 100 % originales FACEBOOK

TWITTER

Arias precisó, además, que tal como se ha manifestado por el Gobierno Central, el proceso de vacunas lo dirigen únicamente las entidades territoriales.



(Le puede interesar: El crimen de marino colombiano en asalto a barco en aguas de Venezuela)



"Esas vacunas no existen, no son reales. La vacuna se trabaja a través de las Secretarías de Salud quienes, por medio de las IPS, le hacen en el llamado a cada persona según la fase de vacunación en la que estemos", manifestó el Secretario.



Dada la forma de difusión de esta venta, que -según las autoridades es con el voz a voz y las publicidades en calle- se le pide a la comunidad estar atento y confiar en la información especial.



"Sabemos que son personas particulares que engañan haciendo venta en calle. Ofrecen estos productos en los que, obviamente, no hay nada, solo es una estafa.

Hacemos un llamado a la comunidad a que no caiga y no gaste un recurso para algo que no existe", añadió Arias.



(En otras noticias: Hombre desarmó a un atracador y lo mató en Barranquilla)



El funcionario indicó que confían en que pronto lleguen a la ciudad más vacunas, de manera que se pueda evitar que crezcan estar ofertas fraudulentas.



A esta denuncia se le suma la conocida a inicio de semana en la cual se informa que en la ciudad estarían vendiendo falsas pruebas de covid-19 con resultado negativo para ser presentadas ante autoridades migratorias y poder salir del país.



Frente a esta, ya las autoridades están haciendo seguimiento a los profesionales y laboratorios sobre quienes han recibido la información. Se esperan los resultados de la investigación para determinar qué tipo de sanción debería recaer sobre estos.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Pereira

Otras noticias de Colombia

- Nueve heridos en fuerte explosión en comuna 7 de Medellín



- La misteriosa desaparición de 6 jóvenes que iban de paseo a Cartagena



- Robaron casa de familiares de Jorge Oñate cuando estaban en su sepelio