Las razones de indígenas para no aceptar vacunación del Gobierno

Una polémica se ha generado tras el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) al afirmar que no reconocen el plan de vacunación contra el covid-19 establecido por el Gobierno Nacional y que no tienen interés en ser inmunizados.

Así lo indicó Jhoe Sauca, coordinador de la organización, quien señaló que desde las comunidades indígenas se cree que efectividad de las vacunas no tienen un porcentaje tan alto y que ellos han demostrado a través de sus remedios ancestrales han evitado que el virus se propague dentro de las comunidades.



También aseguró que más gente en sus territorios ha muerto por acciones violentas que por el virus.



¿Por qué no se van a aplicar la vacuna?



Parte de unas consultas en las comunidades, donde la mayoría, primero saben que el tema de la medicina ancestral tiene unos efectos positivos dentro de las comunidades, cuando arrancó la pandemia, muchas personas se pudieron recuperar a base de plantas medicinales y el tema de alimentación.



¿Qué piensan de las vacunas?



Las comunidades hemos dicho, así como el resto de los colombianos, esto debería ser consultado por el gobierno cuál sería el tipo de vacunas que deberíamos aplicarnos y no impositiva como lo están haciendo ahora. Esto implica un ámbito de capitalismo y se da para muchas cosas, de las mismas tensiones de las potencias y de los mismos intereses económicos.

en el país se han adelantado vacunaciones a poblaciones como el personal de la salud y mayores de 70 y 80 años. Foto: Archivo particular

Tampoco se han consultado a las comunidades qué vacuna sería, por eso muchos tienen desconfianza por los efectos de las mismas y sobre todo la población mayor que para nosotros es muy importante porque tienen el conocimiento ancestral y no los podemos poner en riesgo.



¿Cuál es el índice de contagio que tienen entre las comunidades indígenas?



El índice de contagios en las comunidades indígenas en el Cauca es muy mínimo, no tengo el porcentaje en estos momentos, pero lo cierto es que los contagios son pocos. También se ha logrado bloquear con todos los procesos que se vienen haciendo los programas de salud indígenas en las localidades. El tema de mortalidad no pasa de un escaso 1.5% de casos registrados en el AIC (Asociación Indígena del Cauca) que tenemos en los registros y otros sondeos que han hecho con otras empresas prestadoras de salud.



¿Ustedes no confían en las vacunas?



Es muy complejo un debate de pensar que las vacunas pueden salvar la vida de muchas comunidades sabiendo que nosotros duramos casi un año de pandemias, subsistiendo con lo que teníamos internamente, el conocimiento ancestral, el tema de salud, el tema de bioseguridad que nos tocó gestionar y hacer desde nosotros mismos y ahora nos quieran vender la idea de que las vacunas van a salvar a muchas personas, teniendo que en nuestras comunidades el grado de contagio es mínimo y la mortandad igual.



Sabemos que tenemos una desventaja porque el científico lo puede probar desde la investigación, al indígena, mayor sabedor le queda difícil probarlo por esa desventaja que hay desde lo científico, pero la realidad es que muchos de los remedios de los programas de salud, de los sabedores han bloqueado el covid. Demostrar científicamente que muchos de esos remedios o muchas de esas medicinas son la cura, es un reto porque la capacidad tecnológica como tal no está, pero nos atrevemos a pensar que ese debería ser uno de los siguientes pasos para demostrar que no solamente la ciencia de los otros países tiene la razón, sino que desde los territorios también tenemos conocimiento y sabiduría para salirle al paso a estas situaciones.



¿Cuántos indígenas hay en el Cauca?



En el Cauca somos cerca de 300.000 indígenas de 10 pueblos.

¿Qué pasa con aquellos integrantes de las comunidades que si quieren vacunarse?



El tema de la vacunación es una decisión personal, pese a que la mayoría dice que no quiere vacunarse, tampoco podemos sancionar o corregir a alguien que lo haga. Hemos sido lo suficientemente claros en las comunidades que es libre albedrío y los que lo van a hacer, tienen plena libertad, pero también se ha dejado claro que desde las comunidades, las autoridades y los programas, no se responde por las complicaciones que de pronto se puedan generar en las personas que se vacunen.



¿Qué piensan ustedes de la jornada de vacunación?



Las jornadas de vacunación son inclusive discriminatorio entre la misma población, entendiendo que se ha hecho un estudio y una priorización, pero aun así nosotros lo vemos como un acto discriminatorio referente al tema de edades, de garantizar la vida de la población en general, pero creo que eso parte de una estrategia también económica, gobiernista, con intereses de las multinacionales.



También hemos dicho que aplicarse las vacunas con tan bajo porcentaje en una población como Colombia es prácticamente cogernos como conejillo de indias de laboratorio para revisar qué va a suceder más adelante en el resto del mundo, especialmente con las potencias grandes.



¿Desde el gobierno han tenido algún encuentro con ustedes para decirles cómo va a ser la vacunación para los indígenas?



Hasta el momento ni el gobierno central, ni el departamental ni los locales han hecho el ejercicio de consulta para el tema de vacunación en las comunidades indígenas y para consultar tampoco.



Esta postura no parte solamente de las autoridades, de la consejería mayor sino de las comunidades es que hay darle prevalencia al tema también del sistema de salud indígena intercultural propio que es el que nos rige a los pueblos indígenas y que eso nos permita también afianzar el reconocimiento hacia esa sabiduría que tenemos. Si evaluamos finalmente en un ejercicio de monitoreo, hoy vemos más muertos por la pandemia de la violencia que por el mismo covid-19 en territorios indígenas. Finalizamos un año con 105 asesinatos y el porcentaje de muertas por covid en comunidades indígenas no llega ni al 10%. Aquí el tema es estructural y no referente a generar una pantalla por la nueva vacunación contra el covid, sino por los asuntos de conflictividad y de afectaciones de los pueblos indígenas y más en los temas de violencia y abandono estatal.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

