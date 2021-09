A jóvenes les aplicaron la vacuna equivocada en Pereira

A través de una denuncia de la Personería de Pereira, se conoció que, en julio pasado, cuando se abrió la vacunación para adolescentes y jóvenes con comorbilidades, 19 personas fueron inmunizadas con una vacuna diferente a la autorizada por el Ministerio de Salud. De acuerdo con la Secretaría de Salud, habrían sido siete los inmunizados con el biológico equivocado.



De acuerdo a lo informado por la personera, Sandra Lorena Cárdenas, recibieron la vacuna de Sinovac y no la Pfizer, como indica el Plan Nacional de Vacunación.



“Sucedió entre el 4 y 8 de julio; fueron jóvenes entre los 12 y 17 años y recibieron la vacuna Sinovac. Con las EPS se hizo seguimiento y se pudo verificar, con la entidad que estuvo a cargo del proceso, que así sucedió”, señaló Cárdenas.



Frente al caso, el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, indicó que no serían 19, sino siete los jóvenes afectados. “Fueron primeras dosis, no tenían ya un esquema inicial; sí pasó es que pusieron la marca de laboratorio que no era”, apuntó.



El funcionario precisó que el incidente se reportó ya al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio y se está a la espera de una directriz para proceder.



“Podría pasar que se espere hasta el día 90 y se inicie esquema completo con Pfizer, pero hay que esperar la respuesta de INS, quienes son la máxima autoridad en el tema”, dijo.



Marulanda indicó que, al no haber pérdida de dosis, sino un “error humano”, la Procuraduría no hará investigación, pero sí lo hará la cartera que dirige.



“Ese día había dos frentes de vacunación y allí ocurrió el error. Vamos a adelantar una investigación administrativa y disciplinaria para ver si las personas tenían la idoneidad para este proceso y para que no vuelva a ocurrir”, expresó el Secretario de Salud.



En cuanto a la salud de los menores de edad, el funcionario indicó que se ha hecho seguimiento con un grupo médico especializado, en el que también hay epidemiólogos e infectólogos, y no se han presentado reacciones adversas.



“Eso pasó hace más de 30 días y ninguno ha presentado ninguna afectación de salud, que es para nosotros lo más importante. Seguiremos monitoreando el caso, sabiendo que en otros países ya hay reporte de personas de esta edad que han recibido la vacuna Sinovac sin ninguna complicación”, agregó Marulanda.



