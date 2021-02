Investigan a ortopedista que se habría colado en fila de vacunación  

Un nuevo caso de colados en el proceso de vacunación contra la covid -19 se dio en Manizales. De acuerdo con la Personería y la Defensoría del Pueblo, un médico se habría adelantado en la fecha en la que le correspondía aplicarse el biológico.



Se trata de un ortopedista que, según la Secretaría de Salud de Manizales, sí hace parte de los profesionales que están priorizado, pero que no le tocaba el turno en la primera jornada.



“Lo que sabemos hasta el momento es que este profesional saltó el turno, pero la persona estaba priorizada dentro de la primera etapa, es parte de ella porque trabaja en urgencias y tiene contacto con personas portadoras de covid-19, pero no le tocaba en esa fecha”, dijo el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco.



De acuerdo con lo informado por la administración municipal, la denuncia la hizo la Defensoría del Pueblo luego de percatarse de los comentarios que se suscitaron en uno de los puestos de vacunación.



“Fue una queja del Defensor del Pueblo que fue asignado a ese puesto de vacunación. Allá, él escuchó el clamor de varias personas que decían que a este profesional no le correspondía ese turno. Nos trasladó la queja y nosotros de inmediato empezamos la investigación”, añadió Orozco.



De acuerdo con el funcionario, el resultado de las investigaciones ya fue enviado a la Territorial de Salud de Caldas y al Ministerio de Salud para que procedan con el caso y las sanciones, si hay lugar a ello.



De manera oficial no ha sido revelado el nombre de la persona ni la institución donde se habría vacunado. Lo que sí informaron era que se trata de una IPS privada.



"Es un hecho que ocurrió en una clínica de carácter privado, lo que también se determinará en la investigación correspondiente y, de acuerdo con su manejo administrativo, comunicarán lo ocurrido”, señaló el director territorial de Salud, Carlos Iván Heredia Ferreira.



Aunque oficialmente no se dieron a conocer nombres, por diferentes versiones se supo que el profesional implicado en el caso es Álvaro Moreno, quien en declaraciones al diario local La Patria dijo que sí se vacunó, pero que no se coló.

“No es verdad que me vacunaron sin estar agendado. Si bien había personas de primero en la lista, hubo cuatro de ellas que, por miedo, desistieron de colocársela (…) dado que soy la persona de más edad que trabaja en urgencias; me reemplazaron por una de ellas”, señaló a este medio el ortopedista.



Las reacciones

Ante la situación, que sigue sin aclararse, diferentes personajes políticos y organizaciones piden claridad en lo sucedido



“Exigimos a las autoridades que den respuestas de qué pasó con ese caso y si es el único. En la ciudad hay rumores de que también habría pasado esto con cardiólogos y cirujanos maxilofaciales. Merecemos saber la verdad”, manifestó el concejal Christian Pérez, quien es también director del colectivo ciudadano ‘Por la Salud Caldas’.



Por su parte, la Corporación Cívica de Caldas (CCC), solicita prontos resultados para que no se cree entre los ciudadanos intranquilidad al respecto.



“La CCC lamenta que en menos de una semana ya se tenga noticia de una persona que se habría saltado su turno de vacunación en Manizales. Para nosotros significa un precedente grave que podría empezar a marcar una tendencia de corrupción, en la que las influencias políticas o dentro del sector salud se usen para pasar por encima de un plan nacional de vacunación que se encuentra reglado y es de obligatorio cumplimiento”, manifestó la corporación.



En el comunicado público, también se pide que el proceso tenga -si se encuentra irregularidad- una sanción.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES