Se desaparecieron cuatro dosis de la vacuna del covid-19 en Pereira

A través de un comunicado, la clínica Comfamiliar de Pereira reportó un faltante de cuatro dosis de las vacunas contra el covid-19 que le fueron entregadas por la Gobernación de Risaralda.



De los 192 trabajadores de la salud de primera línea que iban a ser vacunados el pasado sábado, se inyectaron 188 personas.



"Situación de carácter técnico y logístico que vienen siendo investigada en compañía de los procesos de control interno corporativos con responsabilidad y transparencia, acogidos a las normas y protocolos que rigen la campaña de vacunación nacional. Se dio aviso a las autoridades de salud y a su vez a organismos de control para el respectivo acompañamiento", informó la entidad.



El faltante fue detectado en la noche de este sábado mientras se hacían los controles protocolarios por parte del área de vacunación de la clínica Comfamiliar de Pereira.



"Hicimos una evaluación de 32 viales, que es el equivalente a 32 frascos y cada frasco contiene 6 vacunas que deben ser extraídas manualmente y al multiplicar 32 por 6 debíamos tener 192 personas vacunas; pero se vacunaron 188 y estamos en una evaluación con las autoridades para evaluar qué pasó con 4 vacunas, no podemos decir si esos faltantes son consecuencia de falla técnica o logística pero con toda responsabilidad lo comunicamos’’, explicó Maurier Valencia Hernández, director de Comfamiliar Risaralda.



Y agregó que "todos estamos evaluando qué pasó al extraerlas manualmente, habrá que evaluar qué pudo haber ocurrido. Tenemos cámaras de seguridad para verificar el procedimiento".



Según el secretario de Salud de Risaralda, las vacunas venían selladas, fueron entregadas en la clínica Saludcoop de Pereira y se verificó que el volumen del líquido fuera indicado Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Por su parte, el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, señaló que se corroboró la entrega del número de vacunas a la clínica.



"La Secretaría hace el cruce de la información permanente para que el vacunado sea el que es y que no se pierda ni una sola dosis, es así como se verifica que hay cuatro dosis que no aparecen aplicadas, probablemente porque no alcanzó la dosis, se está haciendo una inspección en campo y tenemos varias hipótesis", dijo Marulanda.



Según el secretario, se podría haber presentado una falla técnica en la aplicación de la vacuna. "Ha ocurrido ya en otros departamentos. Probablemente encontremos que no fueron desviadas, sino que fue parte del procedimiento, pero queremos dar claridad a la población. No podemos hacer declaraciones a priori".



Marulanda manifestó que: "las vacunas venían selladas, fueron entregadas en la clínica Saludcoop de Pereira y recibidas a satisfacción donde se verificó que el volumen del líquido fuera indicado. Hay que revisar la cadena de custodia hasta su aplicación final porque mal hacemos en generar juicios. La parte más débil está en la preparación y la extracción del líquido".



Ante las dudas de la ciudadanía, el funcionario aseguró que "si alguna persona recibió un poquito de más o un poquito menos, no pasa nada, no hay alteración porque son mililitros. La Secretaría de salud abrió una investigación administrativa sancionatoria por este caso".

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

PEREIRA