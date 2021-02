Atención: Serían 19 los colados en vacunación covid-19 en Manizales

La Corporación Cívica de Caldas (CCC) comunicó este jueves que conoció una información en la que 19 personas se habrían vacunado sin estar dentro del listado de priorizados para inmunización contra el covid-19.



"En las últimas horas esta Corporación ha recibido información sobre trabajadores de la salud que podrían haber saltado su turno de vacunación en el hospital Santa Sofía. De manera preliminar supimos que se trataría de cuatro personas de cargos administrativos y 15 especialistas entre ortopedistas, cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales, urólogos, patólogos, cardiólogos, ginecólogos, neumólogos de consulta externa y cirujanos", manifestó la CCC.



De acuerdo con la denuncia hecha por la CCC, de estos vacunados no se conoce labor directa y permanente en las áreas de primera línea de atención.



“En el 'Centro de información' que ha facilitado la Alcaldía de Manizales se verificó que al Hospital Santa Sofía fueron asignadas 253 dosis, de las cuales fueron aplicadas 251. Sobre estos faltantes, las autoridades de salud han explicado que existió una falta de pericia en el manejo de las medidas por parte de los vacunadores. No obstante, de la información que ha podido conocer la CCC sobre personas vacunadas en este centro hospitalario, ningún listado sobrepasa las 210 personas", añade el comunicado.



#Comunicado #Veeduría Para la CCC, la vacunación en Caldas pasa por un momento crítico de transparencia y confianza. Hemos detectado información de al menos 19 vacunados que al parecer habrían saltado su turno en el hospital departamental de Santa Sofía. https://t.co/FbNTbRCQa9 pic.twitter.com/sJk9pFTUcc — Corp. Cívica de Caldas (@Corcivicaldas) February 25, 2021

Este hospital fue el primero en crear una UCI covid-19 en el país y, de acuerdo a la información oficial, tiene 47 camas en este servicio. Esto, según la CCC, hace que tenga un número nutrido de personal entre médicos, especialistas, personal de aseo y de facturación, por lo que piden que sean realmente priorizados.



"Se pide a la Gobernación de Caldas, al Ministerio Público y a las demás entidades de control que corroboren si este grupo extenso de personas fue cubierto en el mayor número posible. O si por el contrario se terminó vacunando a los administrativos, médicos y especialistas que se denuncian, aún sin hacer parte de la primera línea de atención y sin tener un contacto tan directo o permanente con pacientes de covid-19", precisaron en la Corporación.



Frente a estas denuncias, el gerente de este hospital, el médico Carlos Alberto Piedrahita, manifestó que el proceso ha sido realizado con transparencia y que todos los vacunados hacen parte de la lista que enviaron al Ministerio de Salud.



“Nunca alteramos ninguna información, hemos garantizado siempre transparencia y por eso somos referente en la nación. Hay un tema de desinformación grave. Los especialistas que dicen que se vacunaron en el hospital sí son de primera línea, porque cuando alguien llega de urgencia no se pregunta si tienen covid-19 o no, se opera y después se pregunta eso. Es de resaltar que, además, nuestros cirujanos perdieron el turno de vacunación porque no alcanzaron a llegar", apuntó Piedrahita



De otro lado, respecto a la cantidad de dosis aplicadas, el médico aseguró que todas las personas que se vacunaron el paso fin de semana hacen parte de un listado aprobado por el Ministerio.



"Desde enero priorizamos a 568 colaboradores. Esa información fue revisada y aprobada por el Ministerio. Después la cruzamos con la de la Alcaldía y ellos fueron quienes, ante la ausencia de vacunas, sacó gente sin tener en cuenta la priorización que habíamos hecho nosotros”, apuntó.



Desde la Secretaría de Salud de Manizales, que tuvo a cargo la primera jornada de vacunación, indicaron que ya se inició la investigación de este y otro caso que se habría presentado con un médico ortopedista que se saltó su turno y que darán a conocer los resultados en las próximas horas.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

