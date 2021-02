Manizales perdió 6 vacunas por dificultades para manejar las jeringas

En medio del riguroso seguimiento que la ciudadanía hace y pide hacer a la distribución de las vacunas contra el covid-19, la Alcaldía de Manizales informó que no se aplicaron las 990 dosis que les fueron asignadas en el primer lote, sino que fueron 984.



De acuerdo con el secretario de Salud del Municipio, Carlos Humberto Orozco, no se perdieron, sino que hubo fallas técnicas que hicieron que no se sacara la totalidad del líquido de la ampolla.



“Las seis restantes no se perdieron, ni se rompió el frasco ni nada que se le parezca. Lo que sucedió es que, por dificultades con el uso de la jeringa, quedaron algunos remanentes en los recipientes. Estos, sumados, dan las dosis faltantes”, señaló Orozco.



Y es que, según la explicación del funcionario, a nivel internacional se ha señalado que cada ampolla contiene cinco dosis, pero en Colombia -al igual que en otras partes del mundo- se busca que con una buena técnica logren sacarse seis.



Los vacunadores tuvieron dificultades para controlar la cantidad de aire que entraba a las jeringas

TWITTER

“El primer día que llegaron pasó que los vacunadores tuvieron dificultades para controlar la cantidad de aire que entraba a las jeringas y eso limitaba la absorción de la cantidad del líquido. Ese mismo día se observó la dificultad y se hicieron correctivos, fueron eficientes, porque al sábado no ocurrió más”, añadió el secretario.



De acuerdo con la información de la administración municipal, sucedió eso con dos frascos en el SES Hospital de Caldas, cuatro en Santa Sofía y uno en Sinergia. Cada IPS, según Orozco, corrigió.



“En el caso del SES, por ejemplo, decidieron cambiar de jeringa y no usar la que envió el Ministerio y gracias a eso lograron recuperar una dosis”, explicó el funcionario.



Así las cosas, y tras pulir las técnicas de aplicación, en Manizales esperan que en el próximo lote, que según informó el Ministerio de Salud sería de 1.050 vacunas, se puedan compensar las que restaron en la primera jornada.



“No solo se trabaja ya en pulir esos detalles, sino en ser más veloces. En la primera jornada logramos vacunas 12 personas por hora, pero tenemos la meta de llegar a 18 en el mismo lapso”, agregó el funcionario.



La oposición coordinará el Plan de Vacunación

El Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, informó que “en búsqueda de la transparencia”; vinculará al proceso a la oposición.



"En momentos de crisis tenemos que trabajar juntos. Proponemos a la oposición postular una terna de la cual se escogerá el profesional que coordinará el Plan Municipal de Vacunación. Invitamos a hacer equipo para seguir salvando las vidas de los manizaleños”, manifestó el mandatario.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES