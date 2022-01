El Ministerio de Salud emitió una nueva directriz para las autoridades locales sobre el plan de vacunación: se anunció que la vacuna anticovid de la farmacéutica Moderna no se debe utilizar para primeras dosis ni para dosis de refuerzo.



El llamado ocurre cuando el país, con corte al 16 de enero, alcanza los 29’986.501 colombianos con esquemas completos de vacunación, 33’760.709 con primera dosis, 24’489.205 con dos dosis y 4’537.214 con dosis de refuerzo.

“No gasten la vacuna de Moderna en primeras dosis que no vamos a poder responderles con las segundas dosis en su momento”, advirtió Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención, en declaraciones citadas por la cadena ‘Blu Radio’.



Bermont señaló también que no se debe aplicar Moderna “en dosis de refuerzo porque no vamos a tener suficientes vacunas. Están exactas, entonces seamos juiciosos”.



La nueva disposición fue ratificada por Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, ante la llegada de nuevos biológicos.



“Por instrucción del Ministerio de Salud, NO hay disponibilidad de Moderna para refuerzos. Las dosis recibidas son solo para completar las segundas de quienes tuvieron primera de esa marca hace más de un mes”, escribió en su cuenta de Twitter.

Una vez mas aclaramos: por instrucción de @MinSaludCol NO hay disponibilidad de Moderna para refuerzos.

Las dosis recibidas son solo para completar las segundas de quienes tuvieron primera de esa marca hace mas de un mes. También para primeras de grupos de edad seleccionados. https://t.co/zOFuJb3EjW — ALEJANDRO GÓMEZ (@AlejandroGL2014) January 17, 2022

Nuevas metas del Plan Nacional de Vacunación

Tenemos que correr lo que más se pueda antes del pico de ómicron FACEBOOK

Gerson Bermont, en un Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado la semana pasada, aclaró que Colombia tiene un nuevo reto: “Tener la mayor cantidad de población con dosis de refuerzo”.



Se espera que al 31 de enero el país tenga al menos un 80 por ciento de su población con primera dosis, un 63 por ciento con segunda y cerca de 5,8 millones de personas con refuerzos.

La idea de las autoridades es acelerar la vacunación de refuerzo ante los contagios por ómicron. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

“Tenemos que correr lo que más se pueda antes del pico de ómicron. Nos obliga a que seamos inmediatos con nuestras metas”, puntualizó.



El Ministerio planeará estrategias para acelerar el proceso en departamentos que están por debajo del 60 por ciento de su población inoculada, como Vichada, Vaupés, Chocó, Guainía y Cauca.



Otra de las metas que se fijaron las autoridades es avanzar rápidamente con la vacunación de menores, entre los 3 y 11 años, teniendo en cuenta que la gran mayoría regresa a las aulas de forma presencial.



“Antes de que inicie el calendario A, que tiene al 70 por ciento de los niños en Colombia, tenemos un tiempo importante para subir, como mínimo, al 70 por ciento de cobertura”, comentó el director de Promoción y Prevención.

