Investigan muerte de adulto mayor después de ser vacunado

Una familia de Ibagué, Tolima, denunció que un adulto mayor falleció el miércoles 14 de abril horas después de haber recibido la segunda vacuna de Sinovac contra el covid-19.



Se trata de Misael Patiño Rozo, un tolimense de 87 años quien, según relatos de sus familiares, falleció después de haber recibido la segunda vacuna por lo que piden una investigación del caso.



María Edilma Patino, su hija, relató que el miércoles en la tarde le aplicaron la vacuna con acompañamiento de familiares, por lo que luego salieron al parque Manuel Murillo Toro a comer helados.



“Fue una sorpresa terrible, pues me llamaron para decirme que a las 3:30 de la tarde había sido vacunado y una hora después me llamaron nuevamente para decirme que mi papá había muerto”, dijo María Edilma.



Señaló que Misael Patiño gozaba de buena salud y que no se había infectado de covid. Además, tampoco se quejaba por nada, pese a su avanzada edad.



“Pero lo cierto es que falleció después de haber sido vacunado en el puesto del primer piso de la gobernación del Tolima”.



Misael había recibido la primera dosis el 13 de marzo y la segunda era el 10 de abril, pero por la escasez del biológico le corrieron el turno. En su casa del barrio 20 de julio, de Ibagué, donde vivía con una de sus hijas, decidieron esperar con calma.



Una de las nietas dijo que su abuelo ingresó a la casa sin novedades en su salud pero luego “se nos puso mal", por lo que trataron de auxiliarlo y fue trasladado en taxi a una clínica pero el médico reportó que había llegado sin signos vitales.



“Pese a su edad mi abuelo se encontraba bien”, afirmó su nieta quien pidió la colaboración de las autoridades para que “se investiguen las causas de este fallecimiento que ocurrió una hora después de haber sido vacunado”.



Patiño Rozo nació en el municipio de Anzoategui, Tolima, donde por años se dedicó a la agricultura pero después se trasladó con sus hijos a Ibagué.



Jorge Bolívar, secretario de Salud del Tolima, señaló que ya se dio inicio al protocolo fijado por el Ministerio de Salud frente a este caso adverso generado posiblemente por la vacuna contra el Covid-19.



“Se realizará un análisis con expertos, además de la necropsia que se le debe practicar para determinar las causas de su muerte teniendo en cuenta que era un paciente con comorbilidades”, comentó el funcionario.



“Nosotros continuamos con el proceso y le damos un parte de tranquilidad a los habitantes del Tolima pues la vacuna es la herramienta que tenemos para evitar la mortalidad en los adultos mayores”, agregó el secretario de Salud.

